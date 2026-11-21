Власти Венгрии конфисковали имущество на сумму 9 млрд форинтов (24 млн евро) у экс-министра национального развития Миклоша Шестака, подозреваемого в коррупции.

Как передает 1news.az, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсетях.

«Национальное следственное бюро Венгрии наложило арест на имущество бывшего министра правительства Виктора Орбана Миклоша Шестака на сумму 9 млрд форинтов по подозрению в совершении коррупционного преступления. Конфискованы также его дом и автосалон», - отметил премьер.

Управление по возврату и защите активов Венгрии в середине ноября сообщило, что обнаружило в лесу и на различных объектах недвижимости почти 18 млн евро наличными в рамках расследования дела Шестака.