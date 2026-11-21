Состоялся матч 12-го тура турецкой Суперлиги, в котором встречались "Галатасарай" и "Самсунспор".

Как сообщает 1news.az, игра прошла на стадионе "РАМС Парк" в Стамбуле и завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

На 4-й минуте полузащитник "Галатасарая" Лукас Торрейра вывел свою команду вперед. На 53-й минуте вингер Юнус Акгюн удвоил преимущество стамбульского клуба. На 57-й минуте нападающий "Самсунспора" Мохамед Байо отыграл один мяч.

"Галатасарай" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции. В активе команды 31 очко в 12 играх. Отрыв от "Трабзонспора" со второй строчки составляет 6 очков. "Самсунспор" располагается на предпоследней, 17-й строчке. У команды всего семь набранных очков.