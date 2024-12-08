Азербайджан и Саудовская Аравия обсуждили возможности поощрения инвестиций - ФОТО

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом в ходе своего визита в страну.

Министр написал в соцсети X, что в ходе встречи было подчеркнуто интенсивное развитие двусторонних отношений.

"Мы обсудили возможности диверсификации экономики, поощрения торговли и инвестиций в соответствии с целями устойчивого развития наших стран", - отметил Джаббаров.