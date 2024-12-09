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Без «трансферного окна» и с ожидаемым лидером: Итоги первого круга АБЛ

Теймур Максутов15:10 - Сегодня
Без «трансферного окна» и с ожидаемым лидером: Итоги первого круга АБЛ

В Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ) прошли матчи 5-го тура, которые ознаменовали завершение первого круга чемпионата.

Как известно, с текущего сезона лига претерпела изменения. В ней стали играть 12 клубов, которые поделены на две группы.

В группу А вошли «Сабах», «Нахчыван», НТД, «Абшерон», «Нефтчи» и «Сярхядчи». В группе В играют «Сумгайыт», «Гянджа», «Губа», «Шеки», «Орду» и «Лянкяран». Команды сыграют в четыре круга, после чего начнется стадия плей-офф. Клубы, занявшие три первых места в группе А, выйдут в четвертьфинал. Из группы В прямую путевку получит лишь лидер. Все остальные команды сыграют в 1/8 финала. То есть, получилась довольно странная ситуация. Клуб может проиграть все матчи регулярного сезона, но затем выиграть два матча в плей-офф и выйти в ¼ финала.

Если такой сценарий кому-то кажется фантастическим, то стоит напомнить, что в АБЛ «трансферное окно» практически не закрывается. «Нефтчи», к примеру, в прошлом месяце сменил и главного тренера, и 5 легионеров. Но, кстати говоря, продолжает проигрывать и после этого. В преддверии стадии плей-офф «трансферное окно», наверняка, будет закрыто, но что мешает аутсайдеру приобрести 5 новых, более сильных, легионеров на 2-3 месяца и побороться за высокие места. Федерации очевидно стоит серьезно обдумать этот момент в преддверии следующего сезона.

Лидером группы А ожидаемо является двукратный чемпионат страны «Сабах». Легионеры фаворита лиги на две головы выше всех остальных баскетболистов лиги. А в условиях лимита, при котором на площадке могут одновременно находиться до 4 легионеров, сценарий, при котором кто-либо сможет бросить вызов чемпиону, кажется фантастическим. Показательным в этом плане можно считать игру 5-го тура между «Сабахом» и «Нахчываном». Не считая «Сабах», «Нахчыван» можно назвать лучшей командой первого круга. «Сабах» победил со счетом 75:74. И на первый взгляд кажется, что на площадке была упорная борьба. Но на деле «Нахчыван» упустил лучший шанс обыграть «Сабах», который вынужденно вышел на игру лишь с тремя легионерами и весь матч провел практически с шестью баскетболистами. Но все равно победил. Для сравнения «Нахчыван» в этой игре задействовал 7 легионеров.

Второй круг чемпионата точно должен получиться более интересным. Команды должны обрести стабильность, а баскетболисты будут лучше понимать друг друга. А в целом в лиге стоит ожидать напряженную борьбу за призовые места.

Матчи 6-го тура стартуют уже завтра.

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