Рузанна Мамедова завоевала серебряную медаль чемпионата мира

В болгарском городе Самоков продолжается чемпионат мира по борьбе U-20.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в пятый день соревнований была завоевана очередная медаль.

Рузанна Мамедова (62 кг) в финале встретилась с китаянкой Янчжэ Янчжэ. Проведя первую часть схватки в атакующем стиле, наша соотечественница завоевала преимущество - 6:0. Однако после перерыва сопернице удалось отыграться. В итоге Мамедова, проигравшая по принципу последнего очка (6:6), удостоилась серебряной медали.

Таким образом, количество медалей на нынешнем мундиале достигло 5. Напомним, что ранее бронзовые медали выиграли Васиф Багиров (57 кг), Нурлан Агазаде (70 кг), Юсиф Дурсунов (125 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).