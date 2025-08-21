 Рузанна Мамедова завоевала серебряную медаль чемпионата мира | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Рузанна Мамедова завоевала серебряную медаль чемпионата мира

First News Media23:21 - Сегодня
Рузанна Мамедова завоевала серебряную медаль чемпионата мира

В болгарском городе Самоков продолжается чемпионат мира по борьбе U-20.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в пятый день соревнований была завоевана очередная медаль.

Рузанна Мамедова (62 кг) в финале встретилась с китаянкой Янчжэ Янчжэ. Проведя первую часть схватки в атакующем стиле, наша соотечественница завоевала преимущество - 6:0. Однако после перерыва сопернице удалось отыграться. В итоге Мамедова, проигравшая по принципу последнего очка (6:6), удостоилась серебряной медали.

Таким образом, количество медалей на нынешнем мундиале достигло 5. Напомним, что ранее бронзовые медали выиграли Васиф Багиров (57 кг), Нурлан Агазаде (70 кг), Юсиф Дурсунов (125 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).

Поделиться:
127

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +30°C

Общество

В суде дали показания лица, вынужденно покинувшие свои дома, получившие ранения и ...

Общество

Лесной пожар в Агдере из-за ветра распространился на территорию Агдама

Политика

В Баку состоялась встреча с делегацией НАТО - ФОТО

Спорт

Рузанна Мамедова завоевала серебряную медаль чемпионата мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля – в финале чемпионата мира

Чемпионат мира: Азербайджанская спортсменка выиграла бронзовую медаль

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф завершила карьеру после гендерного скандала

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Лига чемпионов: «Карабах» сегодня проведет первый матч в плей-офф

Салах заплакал во время скандирований имени Диогу Жоты по окончании матча с «Борнмутом» - ФОТО

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф завершила карьеру после гендерного скандала

Президент «Барселоны» Лапорта: мы нашли решения, чтобы зарегистрировать двух новых игроков

Последние новости

На газозаправочной станции в Агджабеди вспыхнул пожар, есть пострадавшие - ВИДЕО

Сегодня, 23:40

Рузанна Мамедова завоевала серебряную медаль чемпионата мира

Сегодня, 23:21

В суде дали показания лица, вынужденно покинувшие свои дома, получившие ранения и потерявшие близких в результате атак вооруженных сил Армении

Сегодня, 23:00

В МЧС назначен новый начальник Управления оперативного спасения

Сегодня, 22:40

В Баку арабские туристы бросали с балкона бутылки на прохожих - ВИДЕО

Сегодня, 22:15

Cуд отменил штраф Трампу в 515 млн долларов

Сегодня, 22:00

Лесной пожар в Агдере из-за ветра распространился на территорию Агдама

Сегодня, 21:40

Ильхам Алиев: Я пропагандирую ваш мед. И сам его ем каждый день, и посылаю иностранным гостям

Сегодня, 21:20

Президент SOCAR обсудил с делегацией CC7 возможности сотрудничества

Сегодня, 21:00

Обнаружено тело утонувшего в поселке Бузовна человека

Сегодня, 20:40

Азербайджанский борец греко-римского стиля – в финале чемпионата мира

Сегодня, 20:20

МИД Польши передал России ноту протеста

Сегодня, 20:02

В Баку состоялась встреча с делегацией НАТО - ФОТО

Сегодня, 19:40

Экс-начальник финслужбы Минобороны обвиняется в присвоении более 6 млн манатов

Сегодня, 19:20

В Агдере при взрыве мины пострадал один человек

Сегодня, 19:00

В настоящее время в сети Aztelecom сбоев или отключений не наблюдается

Сегодня, 18:45

В Сиязани произошло землетрясение

Сегодня, 18:30

Трамп провел фотопараллель - ФОТО

Сегодня, 18:15

Трамп: Украина не победит, если не будет атаковать агрессора

Сегодня, 18:00

Жара ТВ покажет трибьют-шоу памяти Муслима Магомаева – ВИДЕО

Сегодня, 17:35
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06