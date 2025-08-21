Президент SOCAR обсудил с делегацией CC7 возможности сотрудничества

21 августа президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с делегацией Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CC7), возглавляемой председателем Правления Лун Хайяном.

Как сообщили в пресс-службе SOCAR, на встрече была представлена информация о направлениях деятельности организации в энергетическом секторе, стратегических проектах, реализуемых в Азербайджане и за рубежом. Были обсуждены возможности сотрудничества в нефтяной и нефтехимической промышленности Азербайджана и других странах.

Отметим, что CC7 является дочерней компанией CNCEC, одного из крупнейших EPC – подрядчиков Китая. Основанная в 1964 году со штаб-квартирой в городе Чэнду, корпорация CC7 работает в химическом и нехимическом секторах стран Азии, Ближнего Востока и Африки.