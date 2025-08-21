В Баку арабские туристы бросали с балкона бутылки на прохожих - ВИДЕО

Неприемлемое поведение арабских туристов в Баку вновь стало предметом обсуждений.

Как сообщает Sfera.az, инцидент произошёл в центре столицы - за зданием ISR Plaza, над супермаркетом "Океан". По сообщениям, группа туристов вела себя недопустимым образом по отношению к прохожим.

На кадрах, видно, как они бросают бутылки с водой в прохожих. Очевидцы утверждают, что это были арабские туристы. По их словам, несмотря на резкую реакцию окружающих граждан, туристы продолжали своё поведение.

Стоит напомнить, что в последние дни поведение арабских туристов в Азербайджане уже не раз вызывало общественное недовольство. Так, несколько дней назад группа арабских туристов была замечена в совершении неэтичного поступка на Аллее шахидов, что вызвало широкий резонанс и бурную критику в социальных сетях.

Предлагаем вашему вниманию соответствующие кадры.