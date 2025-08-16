Глава Ла Лиги высказался о проведении матча турнира с участием «Барселоны» в США

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил намерение провести матч 17-го тура испанской Примеры между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США. Эта игра состоится в декабре.

«Я убеждён, что этот матч состоится в нынешнем сезоне. Однако его организация не входит в число основных целей. Клубы добровольно попросили провести эту игру. Теперь нужно согласование с УЕФА и ФИФА», — приводит слова Тебаса AS со ссылкой на испанское радио RNE.

Ранее СМИ сообщали, что Ла Лига провела предварительные переговоры о проведении игры между «Вильярреалом» и «Барселоной» на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Подчёркивалось, что данную идею должна рассмотреть Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), а также одобрить УЕФА и ФИФА.

Источник: Чемпионат