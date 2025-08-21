Азербайджанский борец греко-римского стиля – в финале чемпионата мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Айхан Джавадов вышел в финал чемпионата мира U-20, который проходит в болгарском городе Самоков.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступающий в весовой категории 60 кг, в полуфинале с полным преимуществом одержал победу над грузином Вахтангом Лолуа.

Завтра А.Джавадов встретится в решающей схватке с армянином Юриком Мхитаряном.

Отметим, что сегодня азербайджанская спортсменка Рузанна Мамедова (62 кг) будет бороться за золотую медаль. Ее соперницей станет китаянка Янчжэ Янчжэ.