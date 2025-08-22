 Олимпийская чемпионка Иман Хелиф опровергла заявления о завершении карьеры | 1news.az | Новости
Олимпийская чемпионка Иман Хелиф опровергла заявления о завершении карьеры

First News Media00:00 - Сегодня
Олимпийская чемпионка Иман Хелиф опровергла заявления о завершении карьеры

Алжирка Иман Хелиф, выигравшая золото боксерского турнира на Олимпиаде-2024 в Париже, опровергла заявления о завершении карьеры.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я никогда не объявлял о завершении бокса. Я остаюсь верным своей спортивной карьере, регулярно тренируюсь и поддерживаю физическую форму в период между Алжиром и Катаром, готовясь к предстоящим соревнованиям», - написала Хелиф в соцсетях.

Ранее СМИ распространили слова экс-наставника и менеджера спортсменки Нассер Йефсах о том, что она решила бросить бокс из-за гендерного скандала на победной для нее Олимпиаде-2024 в Париже.

Хелиф обратила внимание на то, что Нейфсах сейчас никоим образом не представляет ее интересы. Она назвала его высказывания ложными и злонамеренными заявлениями.

«Публикация подобных слухов направлена ​​исключительно на то, чтобы помешать моей спортивной и профессиональной карьере и нанести ей ущерб», - добавила Хелиф.

