Пашинян указал первому президенту на его место

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на критику в его адрес со стороны первого президента страны Левона Тер-Петросяна, обвинившего главу правительства в расколе общества и неуважении к карабахским армянам.

«Дорогой Левон Тер-Петросян. В 1996-м вы убежали от результатов выборов, в 1998-м вы убежали от власти, в 2008-м вы сбежали от оппозиции. Понимаю, что сейчас хочется, но некуда бежать. И вам тоже не надо. Просто угомонитесь и наслаждайтесь мирной жизнью, сложившейся в Республике Армения. Всем хорошего дня», - говорится в публикации Пашиняна в Facebook.