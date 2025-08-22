 Пашинян указал первому президенту на его место | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян указал первому президенту на его место

First News Media09:35 - Сегодня
Пашинян указал первому президенту на его место

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на критику в его адрес со стороны первого президента страны Левона Тер-Петросяна, обвинившего главу правительства в расколе общества и неуважении к карабахским армянам.

«Дорогой Левон Тер-Петросян. В 1996-м вы убежали от результатов выборов, в 1998-м вы убежали от власти, в 2008-м вы сбежали от оппозиции. Понимаю, что сейчас хочется, но некуда бежать. И вам тоже не надо. Просто угомонитесь и наслаждайтесь мирной жизнью, сложившейся в Республике Армения. Всем хорошего дня», - говорится в публикации Пашиняна в Facebook.

