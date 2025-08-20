Чемпионат мира: Азербайджанская спортсменка выиграла бронзовую медаль

В болгарском городе Самоков продолжается чемпионат мира по борьбе U-20.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в четвертый день соревнований в женской борьбе была завоевана первая медаль.

Гюнай Гурбанова (59 кг) в поединке за бронзовую медаль встретилась с канадкой Эллой Финдинг. Очки, набранные в первом раунде, стали решающими. Победив соперницу со счетом 4: 1, Гюнай Гурбанова стала бронзовым призером чемпионата мира.

Таким образом, количество наших медалей на чемпионате мира достигло четырех. Напомним, что в предыдущие дни 3 наших вольника завоевали бронзовые медали.