Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова один на один - ФОТО

22 августа в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым один на один.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала глава нашего государства и председатель Халк Маслахаты Туркменистана сделали совместное фото.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал: Дорогой мой друг, Президент Азербайджанской Республики, я очень рад Вас видеть сегодня в нашей стране. Нас объединяет Каспийское море. Я уверен, что эта наша двусторонняя встреча будет плодотворной. Кроме двусторонней встречи планируется также трехсторонняя встреча в формате Туркменистан-Азербайджан-Узбекистан.

Как Вы отметили, мы - братские народы трех стран, расположенных в одном регионе, что в будущем приведет к еще большему потенциалу сотрудничества, в том числе в сфере культуры.

Я еще раз хочу отметить от своего имени, от имени Президента и всего народа Туркменистана, что Ваш визит для нас праздник, радостная весть. Еще раз хочу поблагодарить Вас.

Добро пожаловать.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: Большое спасибо, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич.

Дорогой брат, прежде всего, хочу выразить Вам благодарность, признательность за приглашение и гостеприимство. Очень рад, что мы встречаемся с Вами здесь, в прекрасном городе Аваза. Этот город – Ваше детище. Вы – автор многих творений в братском Туркменистане, и одно из них – Аваза.

С огромным удовлетворением вспоминаю наши с Вами встречи в прошлом месяце в Баку, Физули, Шуше. Дружеские и братские отношения между нами основаны на воле двух народов. Наши народы – братья, друзья, они веками были близки друг другу.

В то же время сегодня по Вашей инициативе состоится трехсторонняя встреча лидеров Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана. Я очень высоко ценю это, это очень хорошая инициатива. Наши народы объединяют общая история, культура, язык, религия. Обсуждение братскими странами вопросов в трехстороннем формате имеет очень большое значение, это принесет большую пользу и даст прекрасные результаты.

Дорогой брат, еще раз выражаю Вам благодарность.