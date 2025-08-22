 Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова один на один - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова один на один - ФОТО

First News Media09:50 - Сегодня
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова один на один - ФОТО

22 августа в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым один на один.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала глава нашего государства и председатель Халк Маслахаты Туркменистана сделали совместное фото.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал: Дорогой мой друг, Президент Азербайджанской Республики, я очень рад Вас видеть сегодня в нашей стране. Нас объединяет Каспийское море. Я уверен, что эта наша двусторонняя встреча будет плодотворной. Кроме двусторонней встречи планируется также трехсторонняя встреча в формате Туркменистан-Азербайджан-Узбекистан.

Как Вы отметили, мы - братские народы трех стран, расположенных в одном регионе, что в будущем приведет к еще большему потенциалу сотрудничества, в том числе в сфере культуры.

Я еще раз хочу отметить от своего имени, от имени Президента и всего народа Туркменистана, что Ваш визит для нас праздник, радостная весть. Еще раз хочу поблагодарить Вас.

Добро пожаловать.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: Большое спасибо, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич.

Дорогой брат, прежде всего, хочу выразить Вам благодарность, признательность за приглашение и гостеприимство. Очень рад, что мы встречаемся с Вами здесь, в прекрасном городе Аваза. Этот город – Ваше детище. Вы – автор многих творений в братском Туркменистане, и одно из них – Аваза.

С огромным удовлетворением вспоминаю наши с Вами встречи в прошлом месяце в Баку, Физули, Шуше. Дружеские и братские отношения между нами основаны на воле двух народов. Наши народы – братья, друзья, они веками были близки друг другу.

В то же время сегодня по Вашей инициативе состоится трехсторонняя встреча лидеров Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана. Я очень высоко ценю это, это очень хорошая инициатива. Наши народы объединяют общая история, культура, язык, религия. Обсуждение братскими странами вопросов в трехстороннем формате имеет очень большое значение, это принесет большую пользу и даст прекрасные результаты.

Дорогой брат, еще раз выражаю Вам благодарность.

Поделиться:
377

Актуально

Повестка Президента

Сила Победы - во имя Мира: главные месседжи из выступления Ильхама Алиева в ...

Xроника

В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, ...

Xроника

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Службы госохраны

Общество

Обнародован прогноз погоды на субботу

Xроника

В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Службы госохраны

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана в расширенном составе - ФОТО

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о поездке в Кяльбаджар - ВИДЕО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Словакии в Азербайджане

Ознакомление с работами, проводимыми в Гянджинском мемориальном комплексе

Ильхам Алиев принял президента по глобальным вопросам компании The Goldman Sachs Group Inc. - ФОТО

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Гянджа - ФОТО

Последние новости

В Азербайджане количество пассажиров, воспользовавшихся автобусным транспортом, превысило 1 миллиард человек

Сегодня, 15:12

В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Службы госохраны

Сегодня, 14:55

Глава Совбеза Армении обсудил с послом США вашингтонские договоренности с Азербайджаном

Сегодня, 14:45

Сила Победы - во имя Мира: главные месседжи из выступления Ильхама Алиева в Кяльбаджаре

Сегодня, 14:30

Обнародован прогноз погоды на субботу

Сегодня, 14:27

Трамп: Я знаю о траве больше, чем любой человек в мире

Сегодня, 14:15

Что умеет новый Redmi Pad 2 и чем он может удивить покупателей в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 14:10

Россия предупредила Армению о последствиях в связи с запуском Зангезурского коридора

Сегодня, 14:05

Первый жилой комплекс Кяльбаджара сдан в пользование жителей - ФОТО

Сегодня, 13:33

Глава Татарстана против лишения детей мигрантов, не знающих русского языка, возможности обучения в школах

Сегодня, 13:20

Губернатор Астраханской области обсудил сотрудничество с послом Азербайджана

Сегодня, 13:15

В Палестине разгорелся скандал из-за личности Варсен Агабекян-Шахин

Сегодня, 13:05

Посол Ирана в РФ: Реальной целью атак Израиля была смена власти

Сегодня, 12:50

«История Азербайджана» в V и VI классах будет преподаваться на государственном языке

Сегодня, 12:40

В Отдельной общевойсковой армии проведены учебные сборы с военнообязанными - ВИДЕО

Сегодня, 12:33

Предотвращено распространение огня на красильном заводе в поселке Ашагы Гюздек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:27

Трагически погиб сын президента Федерации кэмпо Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:20

Министр обороны Израиля обещает открыть перед ХАМАС «врата ада»

Сегодня, 12:05

Наблюдательный совет «Азербайджанских авиалиний» сформирован заново

Сегодня, 11:55
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06