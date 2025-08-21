В суде дали показания лица, вынужденно покинувшие свои дома, получившие ранения и потерявшие близких в результате атак вооруженных сил Армении

21 августа продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Правопреемница потерпевшего Азиза Гусейнова – его сестра Сонагюль Ширинова в своих показаниях сообщила, что ее брат стал шехидом 16 июня 1994 года в Ходжавенде в результате провокации вооруженных сил Армении, а ее зять Габиль Ширинов был убит 26 июня 1993 года в селе Хыдырлы Агдамского района.

Правопреемник потерпевшего Эльгина Аббаслы – его отец Агаяр Аббасов в своих показаниях сообщил, что в 1992 году в результате вооруженных нападений со стороны вооруженных сил Армении он вынужденно покинул Лачин. Он отметил, что его сын погиб во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, когда отправился в Шушу для эвакуации раненых.

Потерпевший Мустафа Агаев заявил, что 16 июня 2021 года был ранен в результате провокации вооруженных сил Армении в направлении Садаракского района.

Потерпевшая Вюсаля Салманова в своих показаниях сообщила, что в результате нападений вооруженных сил Армении в 1992 году вынужденно покинула Лачинский район.

Пострадавшая Гюльнара Султанова отметила, что 31 октября 1993 года была взята в заложники военнослужащими вооруженных сил Армении, когда вместе с членами семьи ехала на автомобиле в Агдаме. «Нас удерживали сначала в тюрьме в Ханкенди, затем в детской больнице. Армянский полицейский по имени Жирик подвергал нас в плену многочисленным пыткам и издевательствам. Тогда мне было 24 года. В заложниках нас держали пять месяцев», — добавила она.

Потерпевший Ильгар Заидов в своих показаниях сообщил, что в феврале 1995 года был взят в плен близ равнины Харамы дюзю, вооруженные силы Армении удерживали его в плену 1 год и 3 месяца. «Сначала меня удерживали в Гадруте, затем в Ханкенди, а после - в Шушинской тюрьме. За время пребывания в заключении меня подвергали ужасным пыткам: били прикладом автомата, ногами и кулаками. Спустя месяцы содержания в плену мне удалось выйти на свободу», — сообщил он.

Потерпевшая Рахиля Гаджиева в своих показаниях сообщила, что в феврале 1992 года, во время Ходжалинского геноцида, её вместе с членами семьи взяли в заложники. Она сообщила, что ранее они проживали в Ханкенди. По ее словам, когда в 1988 году в Ханкенди начались притеснения азербайджанцев, им пришлось переселиться сначала в Шушу, а затем в Ходжалы. Во время Ходжалинской трагедии они были взяты в заложники военнослужащими вооруженных сил Армении.

Потерпевшая также заявила, что военнослужащие вооруженных сил Армении вспороли живот беременной невестки жителя Ханкенди Джалила киши и извлекли ребёнка.

Жительница села Агджакенд Кяльбаджарского района Гюльтекин Джалилова в своих показаниях сообщила, что 31 марта 1993 года им пришлось покинуть родное село: «Мой отец, мать, два брата и я выехали из села на автомобиле «Нива». Когда мы добрались до села Зульфугарлы, там находилось много военнослужащих. В районе, называемом «Туннель», стояло множество грузовиков. Все они принадлежали людям, вынужденным покинуть свои дома. Военнослужащие вооруженных сил Армении сняли с нас ювелирные украшения. Когда мы вышли из «Тоннеля», то нашему взору открылась ужасная картина: со склонов гор разносились повсюду крики и плач наших девушек и женщин. Тогда мне было 16 лет. С огромными мучениями мы добрались до Гянджи, ноги у нас были обморожены».

Потерпевшие Хадиджа Ахмедова и Махизар Абдуллаева в своих показаниях сообщили, что в результате атак вооруженных сил Армении в 1992 году они стали вынужденными переселенцами из Лачина, их дома были разграблены.

Житель Лачинского района Видади Мамедов сообщил, что получил ранение в левое колено в результате нападений вооруженных сил Армении. «Мой шурин погиб, а четыре члена одной семьи в нашем селе были взяты в заложники. До сих пор о них ничего неизвестно», — подчеркнул он.

Потерпевший Эльвин Фархадлы в своих показаниях заявил, что его отец - Видади Фархадов 19 сентября 2023 года, во время работы на стройке в Шуше, погиб в результате артиллерийского обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными вооруженными армянскими формированиями.

Потерпевший Анар Оруджев в своих показаниях сообщил, что его отец Тельман Оруджев, мать - Рая Рагимова, сестра Тарана Оруджева, дядя и двоюродный брат были убиты во время Ходжалинской трагедии, совершенной вооруженными силами Армении. «На телевизионных кадрах видно, что с моего отца - Тельмана Оруджева был снят скальп», — подчеркнул он.

Потерпевшая Наиля Асланова в своих показаниях заявила, что ее брат и двоюродный брат были убиты в 1992 году в селе Гюлебирд Лачинского района в результате нападений вооруженных сил Армении, а 18 мая того же года она стала вынужденной переселенкой из Лачина.

После этого адвокат обвиняемого Араика Арутюняна подал ходатайство о проведении конфиденциальной встречи с подзащитным.

Судья Зейнал Агаев удовлетворил ходатайство, и в суде был объявлен перерыв для проведения конфиденциальной встречи.

После перерыва заседание продолжилось допросом потерпевших.

Житель поселка Хыллы Нефтчалинского района Ханкиши Гафаров сообщил, что в начале 1994 года во время боев в направлении Омарского перевала в Кяльбаджаре он попал в окружение. Он подчеркнул, что в боях погибло и было ранено множество людей: «Мы находились в окружении в снегу четыре дня, мои ноги и руки были обморожены. Затем нас взяли в плен и увезли в Армению. Каждый день нас подвергали чудовищным пыткам. Через некоторое время меня освободили. Из-за обморожения мне ампутировали левую ногу».

Отвечая на вопросы обвиняемого Давида Манукяна, Ханкиши Гафаров сообщил, что во время нахождения в плену в Армении его ежедневно избивали, подвергали пыткам, на него натравливали собак, на лбу ножом вырезали крест.

Затем было оглашено заключение судебно-медицинской экспертизы о травмах, полученных Ханкиши Гафаровым.

Пострадавшие Фахраддин Агаев, Логман Балаев, Али Ганбаров, Лятиф Мурсалов, Рамазан Мамедов и Чыраг Мехралиев в своих показаниях заявили, что в 1993 году в результате атак вооруженных сил Армении они стали вынужденными переселенцами из Кяльбаджарского района.

Другие пострадавшие Минаре Мирзоева, Везирхан Сулейманов, Шахин Мамедов, Аида Меджнунова, Таира Зейналова, Саадат Гейдарова, Таира Абдуллаева, Гюльсара Ахмедова, Амина Магеррамова, Замина Гарашова, Афаг Гасымова, Сахавет Рзаев, Садреддин Исмаилов, Эльшад Гусейнов, Махир Мирзоев, Васиф Джебраилов, Чингиз Ильясов, Сархан Кязымов, Хагани Мустафаев, Мухаммед Ахмедов, Галиб Исмаилов, Расим Баширов, Ахмед Гараев, Ниджат Бейбутов, Кямаля Гасанова, Бетуря Гулиева, Фергане Расулова, Егяна Асланова и Энвер Абдуллаев в своих показаниях подчеркнули, что в 1992 году в ходе атак вооруженных сил Армении Лачинский район подвергался обстрелу из артиллерийских орудий, другого видов оружия и боеприпасов, их села были сожжены, и по этой причине они стали вынужденными переселенцами.

Мустафа Амиров и Эльхан Шихалиев в своих показаниях заявили, что пострадали и получили ранения в результате атак вооруженных сил Армении.

Давшие позже показания Гумбат Алирзаев, Сахавет Алиев и Астан Байрамов сообщили, что в 1993 году в результате нападения вооруженных сил Армении они стали вынужденными переселенцами из Губадлинского района.

Правопреемники потерпевших и потерпевшие в ходе заседания также ответили на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, государственных обвинителей Фуада Мусаева, Вусала Абдуллаева и Тараны Мамедовой, а также обвиняемых и защитников обвиняемых.

Судебный процесс продолжится 22 августа.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.