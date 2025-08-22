Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 августа по приглашению председателя туркменского Халк Маслахаты Гурбангулу Бердымухамедова прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

В международном аэропорту города Туркменбаши в честь азербайджанского руководителя был выстроен отряд почетного караула.

Президента Азербайджана встречали заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана по торговле Нокергулу Атагулиев и другие официальные лица.