Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 августа по приглашению председателя туркменского Халк Маслахаты Гурбангулу Бердымухамедова прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.
В международном аэропорту города Туркменбаши в честь азербайджанского руководителя был выстроен отряд почетного караула.
Президента Азербайджана встречали заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана по торговле Нокергулу Атагулиев и другие официальные лица.
