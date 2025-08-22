В Колумбии из-за теракта у авиабазы погибли пять человек

По меньше мере 5 человек погибли, 36 получили ранения в результате взрыва у военно-воздушной базы в колумбийском городе Кали.

Как передают зарубежные СМИ, об этом сообщило правительство города.

"Кали снова стал жертвой атаки наркотеррористов. Несколько минут назад грузовик взорвался рядом с базой ВВС", - сказал в обращении к жителям мэр города Алехандро Эдер.

На странице правительства Кали в соцсети X сообщается, что все спасательные службы города были привлечены к оказанию помощи пострадавшим. "Власти предварительно сообщают о 5 погибших и 36 пострадавших", - отмечается в тексте.

Эдер объявил награду за информацию, которая позволит найти ответственных за теракт. Власти также ввели ограничение на передвижение грузовиков до 04:00 по местному времени.