Азербайджанские спортсмены завоевали 23 медали на турнире по кикбоксингу в Турции

First News Media23:00 - Сегодня
В Карсе (Турция)состоялся турнир по кикбоксингу, посвященный взятию города Ани.

Как сообщает Report, в соревнованиях приняли участие команды из шести стран — Турции, Азербайджана, Ирана, Грузии, Афганистана и Армении.

Азербайджан на турнире представил клуб "Нахчыван Араз" под руководством главного тренера Элвина Гочалиева. От команды выступили 23 спортсмена.

16 кикбоксеров из Нахчывана одержали победу в поединках за пояс и завоевали золотые медали. Еще 7 спортсменов завершили соревнования с серебром.

Пояса победителей завоевали Насир Алиев, Рюзгар Ибрагимли, Мевлан Сеидов, Огуз Джавадлы, Улви Алиев, Гурбан Кенгерли, Ильхам Шюкюрли, Полад Гасанлы, Хасан Исмайылов, Туран Газиeв, Эмин Мамедли, Зия Мамедзаде, Алемдар Наджафов, Мушвиг Гусейнов, Адем Джафаров и Онур Гафаров.

Серебряными призерами стали Мердан Нагылы, Али Велиев, Елдар Намазов, Агабаба Гасанов, Юсиф Гафаров, Амир Мамедов и Хусейн Мехдизаде.

В Гяндже 15-летний подросток убит сверстником

Сегодня, 23:20

Азербайджанские спортсмены завоевали 23 медали на турнире по кикбоксингу в Турции

Сегодня, 23:00

Президенты Армении и Ирана обсудили открытие коммуникаций в регионе

Сегодня, 22:40

США будут обсуждать с Россией приемлемые гарантии безопасности для Украины

Сегодня, 22:20

Хазар Ибрагим: Теперь между Азербайджаном и Арменией есть укрепляющееся доверие

Сегодня, 22:00

В Геранбое мужчина развел граждан на 100 000 манатов

Сегодня, 21:40

Великобритания поможет Украине провести первые выборы после окончания войны

Сегодня, 21:20

Очередная группа украинских детей отправлена в Азербайджан на реабилитацию

Сегодня, 21:01

В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

Сегодня, 20:41

В Бакинском суде потерпевшие и их правопреемники дали показания по делу Варданяна - ФOTO

Сегодня, 20:20

Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

Сегодня, 20:02

Минздрав: женщина с видео — лжеврач без права на медицинскую деятельность - ВИДЕО

Сегодня, 19:40

Представитель Белого дома поделилась интервью посла Азербайджана в США

Сегодня, 19:30

Продлен срок процесса e-перевода учащихся

Сегодня, 19:15

Завтра официальные лица НАТО проведут встречу по Украине - СМИ

Сегодня, 19:00

Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве

Сегодня, 18:50

Хикмет Гаджиев обсудил с послом Турции мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 18:35

Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт России и Украины

Сегодня, 18:20

В Баку пройдет Baku Water Week

Сегодня, 18:07

От конфликта к партнёрству: будущее региона

Сегодня, 17:50
