Азербайджанские спортсмены завоевали 23 медали на турнире по кикбоксингу в Турции

В Карсе (Турция)состоялся турнир по кикбоксингу, посвященный взятию города Ани.

Как сообщает Report, в соревнованиях приняли участие команды из шести стран — Турции, Азербайджана, Ирана, Грузии, Афганистана и Армении.

Азербайджан на турнире представил клуб "Нахчыван Араз" под руководством главного тренера Элвина Гочалиева. От команды выступили 23 спортсмена.

16 кикбоксеров из Нахчывана одержали победу в поединках за пояс и завоевали золотые медали. Еще 7 спортсменов завершили соревнования с серебром.

Пояса победителей завоевали Насир Алиев, Рюзгар Ибрагимли, Мевлан Сеидов, Огуз Джавадлы, Улви Алиев, Гурбан Кенгерли, Ильхам Шюкюрли, Полад Гасанлы, Хасан Исмайылов, Туран Газиeв, Эмин Мамедли, Зия Мамедзаде, Алемдар Наджафов, Мушвиг Гусейнов, Адем Джафаров и Онур Гафаров.

Серебряными призерами стали Мердан Нагылы, Али Велиев, Елдар Намазов, Агабаба Гасанов, Юсиф Гафаров, Амир Мамедов и Хусейн Мехдизаде.