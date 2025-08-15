Дана Уайт отреагировал на новость об исключении Конора Макгрегора из ростера UFC

Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию об исключении из ростера бойцов UFC бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландца Конора Макгрегора.

«Полная чушь», — написал Уайт на своей странице в социальной сети.

Отметим, что Конор сообщил о возвращении в пул тестирования бойцов UFC на допинг две недели назад — 31 июля.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

