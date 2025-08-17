 «Бавария» переиграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии | 1news.az | Новости
Футбол

«Бавария» переиграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии

First News Media13:51 - Сегодня
Прошел матч за Суперкубок Германии, в котором встречались «Штутгарт» и «Бавария».

Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча прошла на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс.

На 18-й минуте Гарри Кейн открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд. Луис Диас забил второй мяч «Баварии» на 77-й минуте. Джейми Левелинг отыграл один мяч «Штутгарта» на 90+4-й минуте.

В минувшем сезоне «Штутгарт» выиграл Кубок Германии. В финале соревнования «швабы» обыграли «Арминию» со счётом 4:2. В сезоне-2024/2025 «Бавария» стала чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.

В 1-м туре нового розыгрыша Бундеслиги «Бавария» дома встретится с «Лейпцигом» 22 августа, «Штутгарт» 23 августа в гостях сыграет с «Унионом».

Источник: Чемпионат

