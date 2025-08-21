На газозаправочной станции в Агджабеди вспыхнул пожар, есть пострадавшие - ВИДЕО

В службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о пожаре на газозаправочной станции, расположенной в селе Ашагы Авшар Агджабединского района.

Как сообщили Report в МЧС, сразу после получения информации на место происшествия были направлены силы Агджабединского районного отделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что пожар возник в офисном помещении на территории станции, при этом сохранялся высокий риск распространения огня на резервуар, наполненный сжиженным газом.

Благодаря оперативным и неотложным действиям пожарных возгорание было локализовано и ликвидировано в короткие сроки, не дав ему распространиться на территорию станции и на газовый резервуар.

В результате пожара огнем повреждены конструкции офиса общей площадью 16 кв. м. Пострадали граждане: Руслан Ислам оглу Гурбанов (1979 г.р.), Самир Гусейн оглу Шюкюров (1988 г.р.) и Рамиль Самир оглу Шюкюров (2013 г.р.), они получили ожоги различной степени тяжести.

Остальные строения на территории станции, а также резервуар объемом 20 куб. м со сжиженным газом, были защищены от огня.