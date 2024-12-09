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​​​​​​​Европейская глобальная медиаплатформа: Азербайджан превратится из импортера арахиса в экспортера - ФОТО

First News Media18:10 - Сегодня
​​​​​​​Европейская глобальная медиаплатформа: Азербайджан превратится из импортера арахиса в экспортера - ФОТО

Европейская глобальная медиаплатформа в сфере аграрной экономики FreshPlaza опубликовала в своем немецкоязычном сегменте обширную статью о деятельности швейцарской компании iCsquared GmbH в аграрном секторе экономики Азербайджана и новых возможностях стать эпицентром азербайджанской экономики из ряда иностранных инвесторов.

Вице-президент компании и главный координатор проектов плантаций WASSERSTEIN Джамель Нампийя и главный исполнительный директор компании Аяз Байрамов отмечают в статье, что швейцарскую компанию iCsquared GmbH мотивировала презентация Президента Азербайджанской Республики по экономике Азербайджана в сессии «Стратегический взгляд: Евразия», которая проводилась в рамках Всемирного экономического форума в 2018 году, а также двусторонняя встреча господина Ильхама Алиева с президентом Швейцарской Конфедерации в Давосе в 2019 году. Вдохновившись этими событиями, они приняли Азербайджан как центр своих операций для региона СНГ и Ближнего Востока и открыли свой филиал в Азербайджане. С 2019 года филиал компании iCsquared GmbH успешно работает в нашей стране, координируя свои операции из Азербайджана на рынках СНГ и Дальнего Востока.

В статье говорится, что компания реализовала пилотный проект по выращиванию плантаций арахиса в Азербайджане в сезон 2021-2022 годов для поддержки стратегии импортозамещения, которая проводится Министерством экономики Азербайджана, и тем самым увеличила объем производства в 25 раз за последние 3 сезона.

«Мы пока находимся на начальном этапе, и в будущем компания будет реализовывать плантации арахиса на площади 2500-3000 га, а в рамках партнерской программы местных фермеров WASSERSTEIN LOPAFA планируем выращивать плантации еще на 20 000 га. Также мы думаем о посадке в Азербайджане 1000-1200 гектаров картофеля, 50 гектаров спаржи, 50 гектаров плантаций артишоков и 30 гектаров ореховых садов. Мы превратим Азербайджан из импортера арахиса в экспортера, а в будущем будет построен завод по переработке арахиса с годовой мощностью 100 тысяч тонн для экспорта на рынки стран СНГ, Ближнего Востока и Евросоюза», - заявили представители компании. В статье отмечается сотрудничество с фермерами – турками-месхетинцами, которые имеют опыт в выращивании арахиса в Шамкирском районе, где и проводился первый пилотный проект вместе с ними.

По приглашению Министерства экономики руководители компаний посетили Азербайджан в рамках COP29 и в ходе деловой поездки встретились с главой Исполнительной власти Агстафинского района Сеймуром Оруджовым. В статье подчеркивается, что плантации арахиса, спаржи, артишока, сады грецкого ореха и павловнии будут высажены на платформе Агстафинского международного агрокластера (АБАК) в Агстафинском районе в сезоны 2024-2025 годов, а также было заключено соглашение о выращивании плантаций арахиса на 1000 гектаров в Агстафе в будущем.

В статье подчеркивается, что завод по переработке арахиса будет построен со швейцарско-немецкими технологиями швейцарской компании Bühler Group, которая отвечает требованиям евростандарта и будет базироваться в Индустриальном парке Araz Vadisi İqtisadi Zonasi, находящемся в Джебраильском районе, который управляется Агентством по развитию экономических зон при Министерстве экономики. Сообщается также, что в АБАК будет создано одно из малых перерабатывающих предприятий, которое будет обеспечивать арахисом северо-западные регионы Азербайджана и рынки Грузии.

Г-жа Нампийя заявила, что «наша краткосрочная деятельность еще раз доказывает, что европейские инвесторы и компании могут легко выйти на азербайджанский рынок и обслуживать региональные рынки из Азербайджана. Расположенный на международных транспортных коридорах, благодаря доступности к мировым рынкам Азербайджан становится центром плантаций и перерабатывающих предприятий. Регулярные экономические реформы, проводимые в Азербайджане, превратили эту страну в эпицентр новых экономических возможностей».

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