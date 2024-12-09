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Министр экономики Микаил Джаббаров посетил Королевство Саудовская Аравия - ФОТО

First News Media11:03 - Сегодня
Министр экономики Микаил Джаббаров посетил Королевство Саудовская Аравия - ФОТО

В ходе встреч, состоявшихся в рамках визита министра экономики в Королевство Саудовская Аравия, обсуждены возможности развития торговли и инвестиций между нашими странами, приоритетные направления повестки дня зеленой энергетики.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел ряд встреч в рамках визита в Саудовскую Аравию.

Министр экономики провел встречу с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом бин Абдулзизом Аль-Фалихом. Было подчеркнуто, что экономические отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией развиваются, расширяются бизнес связи между деловыми кругами.

Стороны обсудили возможности диверсификации экономики, продвижения торговли и инвестиций в соответствии с целями устойчивого развития наших стран.

На встрече с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Салманом Аль-Саудом состоялся обмен мнениями о приоритетных направлених зеленой энергетической повестки наших стран, успешных результатах совместной деятельности в этой сфере и ее пользе для наших стран. Обсуждены возможности расширения сотрудничества по потенциальным проектам в рамках энергетического перехода.

На встрече было отмечено, что повышение эффективности возобновляемой энергетики и доли альтернативных источников энергии в энергетике является одним из важных вопросов стратегии экономического развития нашей страны. Было подчеркнуто важное значение, которое придается сотрудничеству с Королевством Саудовская Аравия в этом направлении.

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