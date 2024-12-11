В Сирии объявили о создании временного правительства

Временное правительство, сформирование в Сирии, будет действовать до марта 2025 года.

Об этом сказал исполняющий обязанности премьер-министра страны Мухаммед Аль-Башир.

"Это временное правительство, которое будет действовать до марта 2025 года, пока не будут решены конституционные вопросы", - сказал он.

Он отметил, что правительство будет обеспечивать безопасность и защищать стабильность государственных институтов, чтобы не допустить развала страны. Аль-Башир добавил, что Кабинет министров будет служить гражданам до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.