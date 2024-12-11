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Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства более чем на $2 млрд

First News Media12:50 - Сегодня
Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства более чем на $2 млрд

В январе-сентябре этого года чистые финансовые обязательства Азербайджана сократились на 2 млрд 179,6 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за аналогичный период прошлого года наблюдался рост чистых финансовых обязательств на 53,6 млн долларов США.

Снижение произошло за счет увеличения прямых инвестиций в Азербайджан на 4 млрд 522,6 млн долларов США (на 3,4% больше в годовом сравнении), снижения репатриации инвестиций на 4 млрд 758,2 млн долларов США (на 6,9% меньше), увеличения нефтяного бонуса на 457,8 млн долларов США (на 2,8% меньше), снижения портфельных инвестиций на 960,6 млн долларов США (на 38,8% больше), а также снижения других инвестиций на 1 млрд 441,2 млн долларов США (год назад наблюдался рост).

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