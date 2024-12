Хикмет Гаджиев приветствует делегацию Колледжа обороны НАТО

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в социальной сети Х публикацией по случаю посещения Азербайджана делегацией Колледжа обороны НАТО.

«Рад видеть делегацию Колледжа обороны НАТО, посещающую в Баку Университет АДА, и поговорить о внешней политике и политике безопасности Азербайджана», - говорится в публикации Х.Гаджиева.

Pleased to see NATO Defence College visiting delegation in Baku at ADA University and speak about foreign and security policy of Azerbaijan. @NATO pic.twitter.com/PYrYNUEHVT