Помощник президента Азербайджана прокомментировал возможность контроля компанией из США части Зангезурского коридора

Помощник президента Азербайджана - руководитель отдела внешнеполитических вопросов Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал распространяемые новости об возможном участии американской компании в контроле над частью Зангезурского коридора, проходящего по территории Армении.

Как сообщает Report, в интервью немецкому изданию "Berliner Zeitung" он сказал, что это вопрос, который должна решить Армения.

"Сотрудничают ли они с американскими компаниями, это их дело. А пока мы заняты своим. Мы расширяем транспортные связи и налаживаем контакты со всеми нашими соседями — Грузией, Ираном и Россией. В целом, такие связи принесут пользу всему региону. Если Армения будет готова, мы хотели бы совместно развивать Транскавказский транспортный коридор»", - подчеркнул он.

Ранее Periodista Digital со ссылкой на источники сообщило, что Армения согласилась на предложение США по созданию Зангезурского коридора. По версии издания, 42-ым километровым участком Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении, будет управлять американская частная компания. Позднее в правительстве Армении опровергли наличие таких договоренностей с США.