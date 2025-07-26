Народный артист Ариф Бабаев идет на поправку

Состояние народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева улучшается по сравнению с предыдущими днями.

Об этом сообщил его сын Яшар Бабаев в интервью Qafqazinfo.

По его словам, здоровье 87-летнего ханенде находится под контролем государства: «Да, отец по-прежнему в реанимации, но его состояние постепенно улучшается. Всё находится под контролем. Государство проявляет постоянное внимание. Да хранит Бог нашу страну, благодарны за заботу – регулярно интересуются состоянием отца», — отметил Яшар Бабаев.

Напомним, что два дня назад Ариф Бабаев был перевезён из Центральной районной больницы в Гахе в Центральную клинику в Баку.