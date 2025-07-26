Михаил Забелин: Русские в Азербайджане чувствуют себя защищенными - ВИДЕО

На фоне заявлений официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о «необходимости уважительного отношения к русским в Азербайджане» председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин выступил с разъяснением.

В интервью Baku TV он подчеркнул, что русские граждане чувствуют себя в стране защищёнными и уважаемыми, а опасения российской стороны не имеют оснований.

«Я думаю, российской стороне стоит успокоиться. Во-первых, у нас есть Конституция Азербайджанской Республики и множество законов, которые не ущемляют права ни коренного населения, ни русских граждан, проживающих в нашей стране. Русские люди вместе с азербайджанским народом переживали самые тяжёлые времена в истории Азербайджана и всегда поддерживали справедливую политику государства. Русские живут здесь сотни лет и никогда не сталкивались с враждебным отношением со стороны местного населения.

Это высокое доверие к азербайджанскому народу проявилось и во время 44-дневной войны в Карабахе, когда мы наконец положили конец блокаде и насильственному захвату нашей территории. Азербайджанское общество всегда отличалось толерантностью - на протяжении десятилетий и столетий. В Азербайджане не было противостояния. Посмотрите, с каким вниманием азербайджанское правительство и Фонд Гейдара Алиева относятся к русским православным церквям - их ремонтируют, благоустраивают территорию, строят подсобные помещения.

Это говорит о высокой степени толерантности как со стороны государства, так и со стороны народа. Даже сейчас, в условиях политического противостояния двух стран, русские люди в Азербайджане не сталкиваются с недоброжелательным отношением со стороны местного населения. Мы живём в мире и согласии. Толерантное и мультикультурное отношение азербайджанского общества позволяет нам быть полноправными гражданами Республики.

Азербайджанский народ ценит русских граждан страны. Я ни разу не слышал, не видел и не встречал людей русской национальности, которые жаловались бы на притеснение. Поэтому, считаю, что опасения по поводу внутреннего противостояния в Азербайджане необоснованны.

Единственное, что стоит отметить - для нас, русских, Россия остаётся исторической родиной, и мы глубоко переживаем происходящее на политической арене», — сказал Михаил Забелин.