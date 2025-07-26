На концерт Джастина Тимберлейка будут организованы бесплатные автобусы - ФОТО
На концерт Джастина Тимберлейка 27 июля будут организованы бесплатные автобусы.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.
Согласно информации, перевозки будут организованы в общей сложности 80 автобусами.
"Участникам концерта рекомендуется совершать поездки не на личных автомобилях, а на общественном транспорте", - говорится в информации.
Отмечается, что с 16:00 до 20:00 автобусы будут курсировать от следующих станций метро в направлении Бакинского олимпийского стадиона:
- станция метро "Кёроглу" (Транспортный обменный центр);
- станция метро "Гара Гараев";
- станция метро "28 Мая";
- станция метро "20 Января".
Автобусы от Бакинского олимпийского стадиона в обратном направлении начнут отправляться с 23:00.
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