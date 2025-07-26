На концерт Джастина Тимберлейка будут организованы бесплатные автобусы - ФОТО

На концерт Джастина Тимберлейка 27 июля будут организованы бесплатные автобусы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, перевозки будут организованы в общей сложности 80 автобусами.

"Участникам концерта рекомендуется совершать поездки не на личных автомобилях, а на общественном транспорте", - говорится в информации.

Отмечается, что с 16:00 до 20:00 автобусы будут курсировать от следующих станций метро в направлении Бакинского олимпийского стадиона:

станция метро "Кёроглу" (Транспортный обменный центр);

станция метро "Гара Гараев";

станция метро "28 Мая";

станция метро "20 Января".

Автобусы от Бакинского олимпийского стадиона в обратном направлении начнут отправляться с 23:00.