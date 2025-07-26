Сирия и Израиль обсудили сдерживание эскалации

Делегации Сирии и Израиля обсудили в ходе встречи в Париже сдерживание эскалации на юге Сирии и возможность возвращения к соглашению 1974 года о разъединении, сообщил сирийский телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на дипломатический источник.

"Диалог делегации министерства иностранных дел и управления общей разведки (Сирии - ред.) с израильской стороной состоялся при посредничестве СШАи касался последних событий в сфере безопасности и сдерживания эскалации на юге Сирии", - заявил источник телеканала.

Согласно источнику, окончательных соглашений на встрече достигнуто не было, стороны провели консультации с целью снижения напряженности и восстановления каналов связи.

Источник: РИА Новости