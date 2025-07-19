Российские СМИ о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме - ФОТО

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме, открывшемся 19 июля в городе Ханкенди осветили ТАСС, «Интерфакс», РИА Новости, Лента.ру, Газета.Ru, «Московский комсомолец», «Вестник Кавказа» и другие российские СМИ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основное внимание в публикациях было уделено заявлениям главы государства о перспективах заключения мирного договора с Арменией, развитии Зангезурского коридора, отношениях с Россией и США, а также намерении обратиться в международные судебные инстанции по делу о крушении самолета AZAL.

ТАСС сообщил, что, по словам Президента Ильхама Алиева, Баку и Иреван «очень близки к подписанию мирного соглашения». Президент уточнил, что текст договора может быть парафирован заранее, однако окончательное подписание возможно лишь после изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

«Интерфакс» акцентировал внимание на высказывании Ильхама Алиева о рисках для Армении потерять статус транзитной страны в случае дальнейшего блокирования Зангезурского коридора. Отмечено, что за последние пять лет армянская сторона не предприняла никаких шагов, и «в таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю».

Агентство также передало заявление президента Азербайджана о подготовке обращения в Международный суд по факту крушения самолета AZAL. Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку не получил ответа от российской стороны и требует признания инцидента, привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим.

РИА Новости осветило заявления Президента Ильхама Алиева о взаимодействии с США. Он указал на положительную динамику в отношениях между Баку и Вашингтоном и поблагодарил Дональда Трампа за усилия по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

«Московский комсомолец» выделил тему цифровых вызовов и медиастабильности, передав ключевые цитаты из речи президента Азербайджана на открытии форума. В частности, приводятся слова Ильхама Алиева о необходимости открытых обсуждений не только в медиасреде, но и по вопросам глобальной повестки.

«Вестник Кавказа» подробно осветил структуру форума, участие 140 зарубежных гостей из 52 стран, а также ключевые направления обсуждений. Издание отметило, что форум проходит в освобожденном Ханкенди и имеет символическое значение как площадка для укрепления международного диалога.