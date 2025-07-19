 Российские СМИ о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Российские СМИ о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме - ФОТО

First News Media23:45 - 19 / 07 / 2025
Российские СМИ о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме - ФОТО

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме, открывшемся 19 июля в городе Ханкенди осветили ТАСС, «Интерфакс», РИА Новости, Лента.ру, Газета.Ru, «Московский комсомолец», «Вестник Кавказа» и другие российские СМИ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основное внимание в публикациях было уделено заявлениям главы государства о перспективах заключения мирного договора с Арменией, развитии Зангезурского коридора, отношениях с Россией и США, а также намерении обратиться в международные судебные инстанции по делу о крушении самолета AZAL.

ТАСС сообщил, что, по словам Президента Ильхама Алиева, Баку и Иреван «очень близки к подписанию мирного соглашения». Президент уточнил, что текст договора может быть парафирован заранее, однако окончательное подписание возможно лишь после изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

«Интерфакс» акцентировал внимание на высказывании Ильхама Алиева о рисках для Армении потерять статус транзитной страны в случае дальнейшего блокирования Зангезурского коридора. Отмечено, что за последние пять лет армянская сторона не предприняла никаких шагов, и «в таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю».

Агентство также передало заявление президента Азербайджана о подготовке обращения в Международный суд по факту крушения самолета AZAL. Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку не получил ответа от российской стороны и требует признания инцидента, привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим.

РИА Новости осветило заявления Президента Ильхама Алиева о взаимодействии с США. Он указал на положительную динамику в отношениях между Баку и Вашингтоном и поблагодарил Дональда Трампа за усилия по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

«Московский комсомолец» выделил тему цифровых вызовов и медиастабильности, передав ключевые цитаты из речи президента Азербайджана на открытии форума. В частности, приводятся слова Ильхама Алиева о необходимости открытых обсуждений не только в медиасреде, но и по вопросам глобальной повестки.

«Вестник Кавказа» подробно осветил структуру форума, участие 140 зарубежных гостей из 52 стран, а также ключевые направления обсуждений. Издание отметило, что форум проходит в освобожденном Ханкенди и имеет символическое значение как площадка для укрепления международного диалога.

Поделиться:
520

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с участниками III ...

Политика

Российские СМИ о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III ...

Политика

Турецкие СМИ широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на III ...

Политика

Президент Ильхам Алиев: Развитие азербайджанских медиа меня очень радует

Политика

Российские СМИ о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме - ФОТО

Турецкие СМИ широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме - ФОТО

Президент Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур – это уже небольшой райский уголок

Президент Азербайджана: Инцидент между Францией и Новой Каледонией – исторический прецедент

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Макрон: Скорейшее подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку откроет новую страницу для всех стран региона

Трамп: конфликт между Азербайджаном и Арменией вскоре будет окончательно и успешно урегулирован - ВИДЕО

Фон дер Ляйен надеется на скорое заключение мира между Азербайджаном и Арменией

В Турции отреагировали на планы США управлять Зангезурским коридором

Последние новости

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с участниками III Шушинского глобального медиафорума - ВИДЕО

Сегодня, 00:05

Российские СМИ о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме - ФОТО

19 / 07 / 2025, 23:45

Турецкие СМИ широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме - ФОТО

19 / 07 / 2025, 23:00

В Сумгайыте задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений своему знакомому

19 / 07 / 2025, 22:45

В Сумгайыте произошло серьезное ДТП с участием фуры и легковушки

19 / 07 / 2025, 22:33

Президент Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур – это уже небольшой райский уголок

19 / 07 / 2025, 22:15

Президент Азербайджана: Инцидент между Францией и Новой Каледонией – исторический прецедент

19 / 07 / 2025, 22:04

Президент Ильхам Алиев: Развитие азербайджанских медиа меня очень радует

19 / 07 / 2025, 21:55

Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе

19 / 07 / 2025, 21:40

Пожар в автомобиле на Зугульбинском шоссе привел к пробке - ФОТО

19 / 07 / 2025, 21:30

Президент: Мы привлекаем иностранных инвесторов в энергетический сектор Азербайджана

19 / 07 / 2025, 21:25

Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем африканские страны в борьбе с климатическими изменениями

19 / 07 / 2025, 21:15

Президент Ильхам Алиев: Гарантией доверия между Азербайджаном и Арменией должны быть международно-правовые нормы

19 / 07 / 2025, 21:13

СМИ: США увеличат число мест содержания мигрантов за счет палаточных лагерей

19 / 07 / 2025, 21:10

Президент Ильхам Алиев прокомментировал газовый кризис между Россией и Европейским Союзом

19 / 07 / 2025, 21:05

Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана и Китая большие планы на увеличение объема торговли

19 / 07 / 2025, 21:02

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд

19 / 07 / 2025, 21:00

Президент Ильхам Алиев: Я не пользуюсь искусственным интеллектом - ВИДЕО

19 / 07 / 2025, 20:45

Президент Ильхам Алиев: Южному Кавказу необходимо стать стабильным и безопасным регионом

19 / 07 / 2025, 20:30

Президент Азербайджана разъяснил, при каких условиях может быть подписан мирный договор с Арменией

19 / 07 / 2025, 20:18
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45