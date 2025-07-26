Орбан назвал новый бюджет ЕС военным

Проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Евросоюз опубликовал проект семилетнего бюджета. Это объемный текст, если кто-то его внимательно изучит, то увидит, что это военный бюджет. Всё в нём составлено в соответствии с логикой войны. 20% денег пойдёт на Украину, а если и останутся, то они будут потрачены не на развитие, сельское хозяйство или фермеров, а на подготовку к войне", - сказал Орбан в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Трансляцию вел телеканал М1. Источник : РИА Новости