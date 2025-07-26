Смертельный инцидент на бакинском заводе - рабочий упал в лифтовую шахту

24 июля около 23:00 в одном из заводов, расположенных в Наримановском районе Баку, произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщает Qafqazinfo, житель Агдашского района Руслан Алиев (1989 г.р.) упал в шахту лифта во время его ремонта в здании холодильного завода «Чинар».

36-летний мастер, доставленный в больницу с тяжелыми травмами, скончался.

По данному факту в Наримановской районной прокуратуре ведется расследование.