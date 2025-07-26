В Баку в ДТП с участием мопеда и автомобиля скончался один человек

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался один человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Гейдара Алиева в поселке Новханы Бинагадинского района Баку.

Мопед под управлением Керимова Фаргана Талех оглы столкнулся с автомобилем марки "Chevrolet Malibu" (государственный регистрационный номер 77-HC-529) под управлением Гасанова Фахри Бахтияр оглы, который выезжал со второстепенной дороги на главную.

В результате водитель мопеда Ф.Керимов скончался на месте происшествия от полученных повреждений различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.