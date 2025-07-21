Песков: Если Баку подаст в суд на Москву, РФ будет ждать официальных вердиктов

Москва будет ожидать официальных вердиктов в случае, если Азербайджан подаст иск в международные судебные инстанции против РФ после крушения самолета вблизи Актау.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку в связи с крушением под Актау подбитого над Россией самолета AZAL готовит документы для подачи их в международные судебные инстанции.

«Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов», - цитирует Пескова ТАСС.