Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Азербайджан готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в Баку в случае заинтересованности сторон.

Как сообщает Report, об этом в интервью немецкому изданию "Berliner Zeitung" заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что Баку уже зарекомендовал себя в качестве дипломатической столицы региона, принимая важные международные переговоры.

"Если наши друзья и партнеры (Россия и Украина - ред.) захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона. Здесь проходили переговоры между Турцией и Израилем. Сирия и Израиль также проводили переговоры в Баку. Ранее здесь проходили стратегические переговоры между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры Россия-НАТО. В последнее время в Баку проходило множество других тихих дипломатических мероприятий. Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они должны обратиться к нам сами", - отметил Гаджиев.