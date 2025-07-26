Иран будет укреплять связи с Азербайджаном и другими соседними странами

Власти Ирана во внешней политике отдают приоритет укреплению отношений с соседними странами, включая Азербайджан, Турцию, Туркменистан, Афганистан, Пакистан и прибрежные государства Персидского залива.

Как передает агентство Mehr news, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в МИД страны.

Улучшение отношений с соседними странами может привести к положительным результатам, сказал он.

Президент также заявил, что Иран будет расширять отношения со странами-членами БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

"Иран будет координировать свои действия с такими странами, как Россия, Китай и другими партнерами, и продолжит этот процесс с европейскими и другими странами", - подчеркнул он.