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МЧС и Baku City Circuit проводят совместные учения для маршалов - ФОТО

First News Media16:50 - Сегодня
МЧС и Baku City Circuit проводят совместные учения для маршалов - ФОТО

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways 2025 года в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) был проведен новый цикл тренировок, посвященный противопожарной защите и спасательным работам.

Основной целью учения, организованного Главным оперативным управлением МЧС и Baku City Circuit Operations Company, было повышение квалификации и опыта специализированных маршалов в эффективном предотвращении и быстром реагировании на пожарные инциденты, которые могут произойти во время гонки.

В тренировках приняли участие около 200 маршалов, включая 60 профессиональных пожарных и спасателей МЧС.

В ходе теоретической части тренировки участникам были представлены презентации командой маршалов по пожарной безопасности Baku City Circuit, направленные на укрепление их навыков в области пожарной безопасности, предотвращения потенциальных инцидентов и координации спасательных операций.

В практической части профессиональные пожарные и спасатели МЧС продемонстрировали вживую использование специализированного оборудования и методов для обеспечения пожарной безопасности и проведения спасательных операций.

Это уже третье подобное учение, проведенное с июля текущего года, при этом дополнительные сессии запланированы на ближайшие месяцы.

Стоит отметить, что следующий Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку с 19 по 21 сентября 2025 года.

Ожидается, что во время гоночного уик-энда будет задействовано более 30 единиц специализированной техники и около 400 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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