​​​​​​​«Бинокли – в футляры»: Шпионской миссии ЕС пора кончать с шоу на границе

Предвзятый и агентурный характер миссии ЕС в Армении не вызывал сомнений с самого начала ее деятельности, это видно невооруженным взглядом, и без потребности в оптических приборах, столь необходимых членам этой миссии.

Вольготно разместившись на условной границе и дотошно наблюдая за тем что происходит на азербайджанской стороне, они время от времени принимают и снабжают биноклями высокопоставленных гостей, и постепенно расширяют свой состав, географию дислокации и, соответственно, «угол обзора».

С момента создания миссия ЕС не только не учитывала законные интересы Азербайджана, но и активно использовалась как инструмент антиазербайджанской пропаганды. Не способствовали взаимному доверию и предвзятые заявления миссии, основанные на лжи и клевете армянской стороны, например, о якобы готовящемся «нападении Азербайджана». Нескрываемые симпатии миссии к армянской стороне и видение ею своей основной целью «защиту Армении от Азербайджана» так же, как и ее деятельность в целом, взаимного доверия не обеспечила. Как и явный сбор ею разведданных, причем не только против Азербайджана, и попытки создать искусственных разделительных линий в регионе.

Более того, в относительно сжатые сроки европейская миссия перевоплотилась из краткосрочной в долгосрочную, из гражданской в военизированную, а с вовлеченностью Канады трансформировалась, можно сказать, в некий формат «мини-НАТО».

Таких положений в Пражских договоренностях 2022 года о размещении на территории Армении гражданской миссии Евросоюза, напомним, не было. Соответственно, все вышеуказанные шаги представляют собой злоупотребление мандатом миссии, и с армянской, и с европейской стороны.

По существу, все эти трюки – повторим: вопреки изначально согласованному мандату – не просто не способствовали заявленным миссией целям поддерживать мир в регионе и содействовать процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией, а напротив, нагнетали и продолжают нагнетать обстановку. В таком случае, так ли уж нужно присутствие и сомнительная деятельность миссии ЕС в регионе?

Баку не видит необходимости в размещении миссии Европейского Союза на армяно-азербайджанской границе, заявил в четверг журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Отметив, что размещение на границе двух стран сил третьей стороны является фактом, вызывающим обеспокоенность, он подчеркнул, что деятельность миссии Евросоюза в Армении должна быть завершена.

Хикмет Гаджиев констатировал, что в Праге при участии президентов Азербайджана, Франции, Совета Евросоюза и премьер-министра Армении было согласовано, что миссия будет краткосрочной: «Однако, как мы видим, миссия превращается в длительный процесс и ее состав расширяется. Более того, расширяется и ее географическая мандатная территория».

Если процесс делимитации и демаркации осуществляется в условиях взаимопонимания и мира между Азербайджаном и Арменией, то официальный Баку не видит необходимости в присутствии здесь третьей силы, дополнении и расширении ее состава силами военного характера, добавил он.

«Укрепление мира является процессом непосредственно между Азербайджаном и Арменией, и носит двусторонний характер. Напротив, присутствие третьей силы на границе двух стран служит в определенной степени обострению ситуации и проявлению Евросоюза как военного фактора на Южном Кавказе в целом», - сказал Хикмет Гаджиев.

Такое положение, дополняемое кампанией по милитаризации Армении, представляет очевидную угрозу национальной безопасности Азербайджана. Запад, в том числе, Европа уже продолжительное время содействуют развитию военного потенциала Армении.

Принимая во внимание тот факт, что Армения, совершив военную агрессию против Азербайджана, на протяжении 30 лет удерживала под оккупацией азербайджанские территории, учинила военные преступления и преступления против человечности, нынешний процесс вооружения этой страны, согласно международному праву, должно осуществляться в рамках ответственных параметров.

Указав на наличие подобной практики в системе международных отношений, помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркивает, что к политике военного строительства Армении должны быть применены серьезные ограничения.

«К военному строительству, военным планам и армейскому строительству стран-оккупантов и стран-агрессоров применяются определенные ограничения. Эти ограничения были применены как после Второй Мировой войны, так и к Ираку после ирако-кувейтской войны. Поэтому мы считаем, что к политике военного строительства Армении должны быть применены серьезные ограничения. Также следует рассмотреть вопрос о серьезной ответственности стран, поставляющих Армении оружие наступательного характера», - заявил Хикмет Гаджиев.

Между тем, интенсивный процесс вооружения Армении, которым верховодит Франция, новые обещания о более крупных военных поставках, включая летальные и наступательные виды оружия, создают благодатную почву для усиления реваншистских тенденций в этой стране.

О планах реванша за Карабах в будущем уже открыто говорят в армянских провластных кругах. Так, приближенный к властям глава Европейской партии Тигран Хзмалян недавно заявил, что предложенная властями Украины схема «членство в НАТО и ЕС взамен на временную аннексию Крыма» должна быть рассмотрена и «в отношении Карабаха».

Естественно, непрекращение Арменией политики массовой милитаризации, в том числе приобретение стратегического наступательного оружия, в отсутствие отказа от территориальных претензий к соседям может рассматриваться как попытка создания новой напряженности в регионе.

Допустит ли это Азербайджан? Думается, и в Армении, и в среде ее покровителей прекрасно знают ответ на этот вопрос.