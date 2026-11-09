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Новое дыхание стратегического союзничества: Шуша вновь стала символом нерушимого братства Азербайджана и Турции

Фарида Багирова16:15 - Сегодня
Новое дыхание стратегического союзничества: Шуша вновь стала символом нерушимого братства Азербайджана и Турции

Встреча Президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 ноября - в День Победы - в Шуше стала очередным важным этапом в укреплении азербайджано-турецкого союза.

Именно здесь 15 июня 2021 года главы государств подписали историческую Шушинскую декларацию - фундаментальный документ, поднявший братские отношения Азербайджана и Турции на высочайший уровень стратегического союзничества. Шушинская декларация стала как выражением политической воли двух государств, так и концептуальной дорожной картой, направленной на обеспечение мира, безопасности и долгосрочного сотрудничества в регионе.

Символизм проведения встречи в культурной столице Азербайджана именно в этот памятный день еще раз подчеркнул особую глубину взаимоотношений Баку и Анкары. Месседжи лидеров подтвердили курс на дальнейшее углубление союзничества и вновь продемонстрировали нерушимое единство двух стран.

Фундамент этого союза опирается на многовековые исторические и духовные узы. Шушинская декларация лишь придала официальный статус тому, что веками жило в сердцах обоих народов. Вот как характеризует этот незыблемый союз Ильхам Алиев: «Народы Турции и Азербайджана – братские народы. Я неоднократно говорил, что в мире нет народов и государств, настолько тесно связанных друг с другом, как наши. Это наше великое достояние. Шушинская декларация лишь облекла эти исторические и культурные связи в официальные рамки. Нас объединяют общая история, этнические корни, язык, литература, духовные ценности. Это великое достояние, и сегодня на этом достоянии, на этом прочном фундаменте развиваются и межгосударственные отношения».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул непреходящий характер братских связей: «Шушинская декларация, подписанная 15 июня 2021 года, закрепила узами союзничества турецко-азербайджанское братство. Те, кто пытается ослабить наше братство, никогда не достигнут своих целей. Так было, есть и будет! Наше единство будет вечным!» 

Встреча лидеров в Карабахе вновь продемонстрировала монолитность союза Баку и Анкары. Главный ее итог очевиден: Азербайджан и Турция прошли через испытания прошлого, держатся вместе сегодня и совместно работают над проектами будущего. 

Таким образом, Шушинская встреча в очередной раз доказала: азербайджано-турецкое союзничество - это не просто геополитический выбор. Это вечный выбор истории.

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