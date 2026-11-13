Армянское лобби в Вашингтоне празднует победу и собирается выставить счет Азербайджану

Семь мест в Сенате, десятки победивших кандидатов в Палату представителей - и уже готовый список требований к американской власти.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA), подводя итоги промежуточных выборов, явно не собирается долго почивать на лаврах. Получив желаемый результат на избирательном поле, организация намерена превратить его в дополнительный инструмент давления на американскую власть, добиваясь продвижения своей повестки. Главный адресат этих претензий - Азербайджан.

ANCA заявила, что 90 процентов поддержанных ею кандидатов победили в гонках с уже определенными результатами, причем все семь кандидатов, которых организация поддержала на выборах в Сенат, прошли в верхнюю палату Конгресса. Такой результат армянское лобби воспринимает как возможность перейти к следующему этапу кампании - продвижению своей повестки в американском законодательном органе. И перечень приоритетов, который оно собирается довести до сведения каждого конгрессмена, весьма показателен.

От защиты общины - к политическому наступлению

В списке ANCA соседствуют требования освободить отбывающих заключение в Баку бывших руководителей сепаратистского режима, обеспечить возвращение армян в Карабах под международными гарантиями, прекратить военную помощь Азербайджану, применить 907-ю поправку и ввести санкции против азербайджанских должностных лиц. Туда же включены углубление военного сотрудничества США с Арменией, давление на Турцию по вопросу так называемого «геноцида армян», а также защита армянского квартала Иерусалима и христианских общин Ближнего Востока.

Последние пункты сами по себе могут выглядеть как забота о религиозных и культурных общинах. Но в общей связке становится очевидно, что ANCA стремится использовать американские политические институты для продвижения гораздо более масштабной программы. В ней Азербайджану отводится роль постоянного обвиняемого, Армении - роль стороны, которой Вашингтон обязан предоставлять все новые гарантии, а Турции - роль государства, которое следует принуждать к принятию удобной армянскому лобби исторической трактовки.

Особенно цинично выглядит попытка представить осужденных в Азербайджане бывших главарей сепаратистского режима «заложниками». Для ANCA, судя по всему, не существует разницы между политическим лозунгом и юридическим фактом. Достаточно объявить фигурантов уголовных дел «заложниками», чтобы потребовать от американских законодателей вмешательства в вопрос, который относится к компетенции азербайджанского правосудия. Ни судебные разбирательства, ни вынесенные приговоры не мешают организации разыгрывать привычный спектакль с заранее распределенными ролями, где одни непременно должны быть жертвами, а другие - виновниками.

Не менее далеко идущие цели скрываются за разговорами о возвращении армян в Карабах и защите так называемого «армянского христианского наследия Арцаха». Право на возвращение не должно становиться прикрытием для попыток поставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана или вернуть в политическую повестку ликвидированный сепаратистский проект. Сохранение культурного и религиозного наследия - отдельная тема, которую нельзя превращать в инструмент территориальных претензий. Однако ANCA настойчиво соединяет эти вопросы, рассчитывая придать политическим требованиям видимость гуманитарной миссии.

Старая дубинка и новая мишень

Особое место в программе занимает 907-я поправка к Акту «О поддержке свободы». Армянское лобби добивается не просто возвращения ограничений, но и полного прекращения военной помощи Азербайджану. Иными словами, оно хочет снова сделать американо-азербайджанские отношения заложниками политической конъюнктуры начала 1990-х годов, когда поправка принималась в совершенно иных обстоятельствах.

Между тем американские администрации неоднократно использовали предусмотренную законом возможность приостанавливать действие ограничений. В августе 2025 года Дональд Трамп продлил соответствующее исключение, сославшись на интересы борьбы с международным терроризмом, мирного урегулирования между Баку и Ереваном. Теперь ANCA намерена добиться пересмотра этого подхода. Здесь армянское лобби фактически предлагает Вашингтону пожертвовать собственными стратегическими интересами ради удовлетворения своих политических требований.

Азербайджан занимает ключевое положение на Южном Кавказе, участвует в обеспечении региональной энергетической и транспортной связанности и остается важным партнером в вопросах безопасности. Неужели в Вашингтоне действительно считают, что эти обстоятельства можно перечеркнуть по требованию организации, которая измеряет американскую политику прежде всего тем, насколько она соответствует интересам Еревана?

Впрочем, на этом аппетиты ANCA не заканчиваются. Организация намерена добиваться санкций против азербайджанских должностных лиц в рамках глобального акта Магнитского, ссылаясь на обвинения в «военных преступлениях». Санкционный механизм в таком случае рискует превратиться в средство политической расправы: сначала выдвигаются обвинения, затем вокруг них разворачивается лоббистская кампания, а после от американских властей требуют наказания конкретных лиц. При этом сама по себе политическая риторика не заменяет доказательств, а громкость обвинений не устанавливает индивидуальную ответственность. Законодательные инструменты США не должны становиться продолжением чужой кампании реванша.

TRIPP тоже не дает покоя

Показательно, что ANCA намерена поставить под контроль Конгресса и американскую дипломатию вокруг проекта TRIPP. Инициатива, предусматривающая транспортное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении, стала одним из важных результатов вашингтонских договоренностей 8 августа 2025 года. Она открывает перспективы для региональной связанности и отвечает интересам не только Азербайджана, но и самих Соединенных Штатов.

Однако армянское лобби уже стремится превратить этот проект в еще одну площадку для продвижения собственной политической повестки. Вместо того чтобы содействовать реализации договоренностей, ANCA намерена следить за американской дипломатией, добиваясь, чтобы любые решения по TRIPP проходили через фильтр армянских требований. Получается весьма своеобразная картина: Вашингтон участвует в создании транспортного проекта, который должен открыть новые возможности для региона, а организация, претендующая на особое влияние в американском политическом истеблишменте, заранее готовит инструменты для давления на одну из ключевых сторон этой инициативы.

В том же ряду находится и требование воздействовать на Турцию, добиваясь от Анкары отказа от собственной позиции по историческим событиям и продвижения армянской трактовки на общенациональном уровне в США. Здесь уже трудно говорить о защите интересов общины. ANCA претендует на право определять, какую историческую позицию должны занимать другие государства и какую трактовку обязаны поддерживать американские институты. Поистине впечатляющий размах для организации, которая объясняет свою деятельность заботой об интересах армянской общины.

Конгресс - не филиал ANCA

Особые надежды армянское лобби связывает с изменением политического баланса в Вашингтоне. Победа демократов в обеих палатах открывает им дополнительные возможности для парламентского контроля над администрацией Дональда Трампа. ANCA рассчитывает использовать это обстоятельство, чтобы добиваться пересмотра решений по 907-й поправке, ограничивать военную помощь Азербайджану и оказывать давление на Белый дом по вопросам TRIPP и бывших сепаратистских руководителей, находящихся в Баку.

Но здесь организация, похоже, несколько торопится праздновать. Победа кандидатов, которых она поддерживала, вовсе не означает, что американские избиратели проголосовали за весь список требований ANCA. Избрание конгрессмена не превращает его в представителя армянского лобби, а изменение соотношения сил в законодательной власти не гарантирует автоматического исполнения его пожеланий. Для принятия решений нужны политическая поддержка, юридические основания и, что особенно важно, понимание последствий для самих Соединенных Штатов.

Баку, разумеется, не следует недооценивать эту кампанию. ANCA демонстрирует намерение действовать системно - от работы с отдельными конгрессменами до попыток влиять на законодательные инициативы и решения администрации. Азербайджану необходимо последовательно доносить свою позицию до американских политических кругов, не оставляя пространство для беспрепятственного распространения односторонних интерпретаций региональных событий.

Однако и Вашингтону пора определиться, что для него важнее - собственные интересы на Южном Кавказе или политические амбиции лоббистской организации. Невозможно одновременно выступать за региональную связанность, поддерживать мирный процесс и создавать условия для экономического сотрудничества, а затем под давлением ANCA пытаться наказать одну из ключевых стран региона. Американская политика не должна превращаться в заложницу чужих обид и реваншистских устремлений.

Армянское лобби может праздновать свои электоральные успехи сколько угодно. Но семь победивших кандидатов в Сенат - еще не семь голосов за его требования, а победа на выборах - не индульгенция на вмешательство в суверенные дела Азербайджана. Вашингтону предстоит решить, будет ли он проводить собственную внешнюю политику или позволит тем, кто громче всех предъявляет счет, выставлять его от имени Соединенных Штатов.