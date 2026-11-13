 Армянское лобби в Вашингтоне празднует победу и собирается выставить счет Азербайджану | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

Армянское лобби в Вашингтоне празднует победу и собирается выставить счет Азербайджану

Ялчин Алиев16:18 - Сегодня
Армянское лобби в Вашингтоне празднует победу и собирается выставить счет Азербайджану

Семь мест в Сенате, десятки победивших кандидатов в Палату представителей - и уже готовый список требований к американской власти.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA), подводя итоги промежуточных выборов, явно не собирается долго почивать на лаврах. Получив желаемый результат на избирательном поле, организация намерена превратить его в дополнительный инструмент давления на американскую власть, добиваясь продвижения своей повестки. Главный адресат этих претензий - Азербайджан.

ANCA заявила, что 90 процентов поддержанных ею кандидатов победили в гонках с уже определенными результатами, причем все семь кандидатов, которых организация поддержала на выборах в Сенат, прошли в верхнюю палату Конгресса. Такой результат армянское лобби воспринимает как возможность перейти к следующему этапу кампании - продвижению своей повестки в американском законодательном органе. И перечень приоритетов, который оно собирается довести до сведения каждого конгрессмена, весьма показателен.

От защиты общины - к политическому наступлению

В списке ANCA соседствуют требования освободить отбывающих заключение в Баку бывших руководителей сепаратистского режима, обеспечить возвращение армян в Карабах под международными гарантиями, прекратить военную помощь Азербайджану, применить 907-ю поправку и ввести санкции против азербайджанских должностных лиц. Туда же включены углубление военного сотрудничества США с Арменией, давление на Турцию по вопросу так называемого «геноцида армян», а также защита армянского квартала Иерусалима и христианских общин Ближнего Востока.

Последние пункты сами по себе могут выглядеть как забота о религиозных и культурных общинах. Но в общей связке становится очевидно, что ANCA стремится использовать американские политические институты для продвижения гораздо более масштабной программы. В ней Азербайджану отводится роль постоянного обвиняемого, Армении - роль стороны, которой Вашингтон обязан предоставлять все новые гарантии, а Турции - роль государства, которое следует принуждать к принятию удобной армянскому лобби исторической трактовки.

Особенно цинично выглядит попытка представить осужденных в Азербайджане бывших главарей сепаратистского режима «заложниками». Для ANCA, судя по всему, не существует разницы между политическим лозунгом и юридическим фактом. Достаточно объявить фигурантов уголовных дел «заложниками», чтобы потребовать от американских законодателей вмешательства в вопрос, который относится к компетенции азербайджанского правосудия. Ни судебные разбирательства, ни вынесенные приговоры не мешают организации разыгрывать привычный спектакль с заранее распределенными ролями, где одни непременно должны быть жертвами, а другие - виновниками.

Не менее далеко идущие цели скрываются за разговорами о возвращении армян в Карабах и защите так называемого «армянского христианского наследия Арцаха». Право на возвращение не должно становиться прикрытием для попыток поставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана или вернуть в политическую повестку ликвидированный сепаратистский проект. Сохранение культурного и религиозного наследия - отдельная тема, которую нельзя превращать в инструмент территориальных претензий. Однако ANCA настойчиво соединяет эти вопросы, рассчитывая придать политическим требованиям видимость гуманитарной миссии.

Старая дубинка и новая мишень

Особое место в программе занимает 907-я поправка к Акту «О поддержке свободы». Армянское лобби добивается не просто возвращения ограничений, но и полного прекращения военной помощи Азербайджану. Иными словами, оно хочет снова сделать американо-азербайджанские отношения заложниками политической конъюнктуры начала 1990-х годов, когда поправка принималась в совершенно иных обстоятельствах.

Между тем американские администрации неоднократно использовали предусмотренную законом возможность приостанавливать действие ограничений. В августе 2025 года Дональд Трамп продлил соответствующее исключение, сославшись на интересы борьбы с международным терроризмом, мирного урегулирования между Баку и Ереваном. Теперь ANCA намерена добиться пересмотра этого подхода. Здесь армянское лобби фактически предлагает Вашингтону пожертвовать собственными стратегическими интересами ради удовлетворения своих политических требований. 

Азербайджан занимает ключевое положение на Южном Кавказе, участвует в обеспечении региональной энергетической и транспортной связанности и остается важным партнером в вопросах безопасности. Неужели в Вашингтоне действительно считают, что эти обстоятельства можно перечеркнуть по требованию организации, которая измеряет американскую политику прежде всего тем, насколько она соответствует интересам Еревана?

Впрочем, на этом аппетиты ANCA не заканчиваются. Организация намерена добиваться санкций против азербайджанских должностных лиц в рамках глобального акта Магнитского, ссылаясь на обвинения в «военных преступлениях». Санкционный механизм в таком случае рискует превратиться в средство политической расправы: сначала выдвигаются обвинения, затем вокруг них разворачивается лоббистская кампания, а после от американских властей требуют наказания конкретных лиц. При этом сама по себе политическая риторика не заменяет доказательств, а громкость обвинений не устанавливает индивидуальную ответственность. Законодательные инструменты США не должны становиться продолжением чужой кампании реванша.

TRIPP тоже не дает покоя

Показательно, что ANCA намерена поставить под контроль Конгресса и американскую дипломатию вокруг проекта TRIPP. Инициатива, предусматривающая транспортное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении, стала одним из важных результатов вашингтонских договоренностей 8 августа 2025 года. Она открывает перспективы для региональной связанности и отвечает интересам не только Азербайджана, но и самих Соединенных Штатов.

Однако армянское лобби уже стремится превратить этот проект в еще одну площадку для продвижения собственной политической повестки. Вместо того чтобы содействовать реализации договоренностей, ANCA намерена следить за американской дипломатией, добиваясь, чтобы любые решения по TRIPP проходили через фильтр армянских требований. Получается весьма своеобразная картина: Вашингтон участвует в создании транспортного проекта, который должен открыть новые возможности для региона, а организация, претендующая на особое влияние в американском политическом истеблишменте, заранее готовит инструменты для давления на одну из ключевых сторон этой инициативы.

В том же ряду находится и требование воздействовать на Турцию, добиваясь от Анкары отказа от собственной позиции по историческим событиям и продвижения армянской трактовки на общенациональном уровне в США. Здесь уже трудно говорить о защите интересов общины. ANCA претендует на право определять, какую историческую позицию должны занимать другие государства и какую трактовку обязаны поддерживать американские институты. Поистине впечатляющий размах для организации, которая объясняет свою деятельность заботой об интересах армянской общины.

Конгресс - не филиал ANCA

Особые надежды армянское лобби связывает с изменением политического баланса в Вашингтоне. Победа демократов в обеих палатах открывает им дополнительные возможности для парламентского контроля над администрацией Дональда Трампа. ANCA рассчитывает использовать это обстоятельство, чтобы добиваться пересмотра решений по 907-й поправке, ограничивать военную помощь Азербайджану и оказывать давление на Белый дом по вопросам TRIPP и бывших сепаратистских руководителей, находящихся в Баку.

Но здесь организация, похоже, несколько торопится праздновать. Победа кандидатов, которых она поддерживала, вовсе не означает, что американские избиратели проголосовали за весь список требований ANCA. Избрание конгрессмена не превращает его в представителя армянского лобби, а изменение соотношения сил в законодательной власти не гарантирует автоматического исполнения его пожеланий. Для принятия решений нужны политическая поддержка, юридические основания и, что особенно важно, понимание последствий для самих Соединенных Штатов.

Баку, разумеется, не следует недооценивать эту кампанию. ANCA демонстрирует намерение действовать системно - от работы с отдельными конгрессменами до попыток влиять на законодательные инициативы и решения администрации. Азербайджану необходимо последовательно доносить свою позицию до американских политических кругов, не оставляя пространство для беспрепятственного распространения односторонних интерпретаций региональных событий.

Однако и Вашингтону пора определиться, что для него важнее - собственные интересы на Южном Кавказе или политические амбиции лоббистской организации. Невозможно одновременно выступать за региональную связанность, поддерживать мирный процесс и создавать условия для экономического сотрудничества, а затем под давлением ANCA пытаться наказать одну из ключевых стран региона. Американская политика не должна превращаться в заложницу чужих обид и реваншистских устремлений.

Армянское лобби может праздновать свои электоральные успехи сколько угодно. Но семь победивших кандидатов в Сенат - еще не семь голосов за его требования, а победа на выборах - не индульгенция на вмешательство в суверенные дела Азербайджана. Вашингтону предстоит решить, будет ли он проводить собственную внешнюю политику или позволит тем, кто громче всех предъявляет счет, выставлять его от имени Соединенных Штатов.

Поделиться:
632

Актуально

Мнение

Европа сама стремится к диалогу с Баку

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью людей в крупном ДТП ...

Мнение

Армянское лобби в Вашингтоне празднует победу и собирается выставить счет ...

Общество

Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

Мнение

Европа сама стремится к диалогу с Баку

Армянское лобби в Вашингтоне празднует победу и собирается выставить счет Азербайджану

Лондон стал стратегическим партнером Баку: какие возможности открывает декларация с Великобританией

«Футбольный реваншизм»: армянские радикалы превратили стадион в трибуну для политических провокаций

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Азербайджан празднует День Победы

Восклицательный знак Великой Победы: главные месседжи Президента из Ханкенди

Символы братства: Шуша, День Победы, и ответ Алиева и Эрдогана на попытки расколоть единство Баку и Анкары

Голубь мира меняет оперение, но из-под перьев виден камуфляж

Последние новости

Для рэперши Ася Ализаде потребовали до пяти лет лишения свободы в Турции

Сегодня, 18:53

WhatsApp пугает азербайджанцев «вспышкой СПИДа» - РЕАКЦИЯ

Сегодня, 18:38

Из Грузии в Азербайджан экстрадировали объявленного в международный розыск мужчину

Сегодня, 18:30

От теории к первому полёту: как в Габале готовят будущих пилотов гражданской авиации Азербайджана

Сегодня, 18:15

CNN: Вэнс рассматривает возможность отказа от участия в выборах президента США

Сегодня, 18:00

В Товузе беременная женщина получила ножевое ранение, есть задержанный - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:55

Завершено расследование дела азербайджанского военного, задержанного на территории Армении

Сегодня, 17:40

Обнародованы даты и повестка очередных заседаний Милли Меджлиса Азербайджана

Сегодня, 17:37

Объявлена дата выплаты единовременных социальных пособий

Сегодня, 17:24

В связи с массовой дракой в Баку задержаны несколько лиц - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:17

В эти дни в Баку ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:15

При поддержке Фонда Возрождения Карабаха в Лачине прошел вечер искусства - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:11

Европейские страны намерены нарастить импорт энергоносителей из Азербайджана

Сегодня, 17:05

Пустые домики и умирающие котята: Куда исчезли все кошки в парке Сабира? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

В рамках государственно-частного партнёрства проведён тренинг по финансовой грамотности и кибербезопасности — ФОТО

Сегодня, 16:55

Европа сама стремится к диалогу с Баку

Сегодня, 16:52

Азербайджанский кикбоксер в 13-й раз стал чемпионом Европы

Сегодня, 16:45

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера

Сегодня, 16:40

МИД Азербайджана выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью людей в крупном ДТП в Фуджейре

Сегодня, 16:25

Армянское лобби в Вашингтоне празднует победу и собирается выставить счет Азербайджану

Сегодня, 16:18
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57