АБР снизил прогноз по инфляции для Центральной Азии и Кавказа

Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел свои прогнозы по инфляции для субрегиона Кавказа и Центральной Азии, снизив прогноз на 2024 год с 6,9% до 6,8% в сравнении с сентябрьским отчетом за 2024 года, при этом прогноз на 2025 год остался неизменным на уровне 6,2%, сообщает Trend.

Снижение прогноза отражает умеренные инфляционные давления в отдельных странах субрегиона.

"Благодаря взвешенной монетарной политике инфляция в Грузии оставалась на низком уровне и составила 1,1% в период с января по сентябрь 2024 года. Аналогично в Кыргызской Республике замедление роста цен на большинство категорий товаров привело к среднегодовому уровню инфляции в 4,8% за первые девять месяцев года", — говорится в отчете.

Эксперты АБР отметили, что низкие мировые цены на сырьевые товары оказали положительное влияние на Таджикистан, где инфляция за первые три квартала 2024 года составила 3,5%, что значительно ниже целевого уровня центрального банка.

Согласно отчету, прогнозы по инфляции для Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана остались неизменными.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что годовая инфляция останется в пределах целевого диапазона 4±2% как в 2024, так и в 2025 году. Последний прогноз ЦБА на октябрь 2024 года определяет уровень инфляции в 5,1%.

К концу 2024 года ожидается снижение инфляции в странах-торговых партнерах Азербайджана до 9,8% (по сравнению с июльским прогнозом в 10,3%). Это снижение, по оценкам, сократит прогнозируемую инфляцию в Азербайджане на 0,2 процентных пункта.

Прогноз инфляции на 2025 год установлен на уровне 5,8%, и на него будут влиять различные факторы, включая государственное потребление (+0,41 процентного пункта), потребление домохозяйств (+1,61 процентного пункта), цены на сельскохозяйственную продукцию (+3,33 процентного пункта) и инфляцию в странах-торговых партнерах (+2,42 процентного пункта).