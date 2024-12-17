В Азербайджане меняется порядок предоставления субсидий на посев

Субсидия на посев для выращивания растений, которые должны быть застрахованы, на находящемся в пользовании земельном участке площадью 10 га и более, будет предоставляться до 1 января 2030 года.

Это нашло свое отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в Положение о субсидировании производства сельскохозяйственной продукции.

Субсидия на посев на земельном участке площадью 10 га и более (в связи с выращиванием растений, которые должны быть застрахованы) предоставляется после заключения договора страхования.