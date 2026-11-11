Генеральный директор ICESCO ознакомился с фильмом «Смертельное наследие» в павильоне Азербайджана - ФОТО

Генеральный директор Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салим бин Мухаммед аль-Малики посетил павильон Азербайджана.

В ходе визита ему рассказали о документальном фильме «Смертельное наследие», снятом по заказу Фонда возрождения Карабаха, и о минной проблеме, которой посвящена картина.

1news.az сообщает, что во время презентации внимание было уделено рискам, которые минная опасность создает для жизни людей, а также ее влиянию на процесс восстановления и строительства на освобожденных от оккупации территориях.

Делегация фонда отметила, что минная проблема представляет собой серьезный источник угрозы не только для отдельных стран, но и для всего мира. Эта угроза не только создает риск для жизни и здоровья людей, но и препятствует безопасному использованию территорий и проведению восстановительных и строительных работ.

«Смертельное наследие» поднимает минную проблему

Документальный фильм «Смертельное наследие», созданный по заказу Фонда возрождения Карабаха, посвящен минной проблеме.

Рассказ о фильме в павильоне Азербайджана имеет важное значение с точки зрения привлечения внимания международной общественности к минной опасности и информирования о гуманитарных последствиях этой проблемы.

В ходе презентации генеральному директору ICESCO Салиму бин Мухаммеду аль-Малики рассказали о теме фильма и о трудностях, которые создает минная опасность.