Сахиль Бабаев: зависимость Азербайджана от нефтяных доходов снижается

Зависимость от нефти неуклонно снижается.

Как сообщает APA, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, по правам человека и по региональным вопросам.

Министр отметил, что уровень покрытия текущих расходов ненефтяными доходами составляет 90,1%: «Это на 2,1 процентного пункта больше по сравнению с 2026 годом. Цель к 2030 году — довести этот показатель до 100%. Доля ненефтяных доходов в сводном бюджете составляет 64,5%, что на 1,5 процентного пункта превышает показатель 2026 года. Наша цель к 2030 году — достичь уровня в 70,4%».