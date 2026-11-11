В Армении не верят, что она в ближайшие 10-15 лет будет готова к вступлению в ЕС

Армению в Европейском союзе никто не ждет, и в ближайшие 10-15 лет она не будет готова к вступлению в организацию, заявил на пресс-конференции депутат от оппозиционной фракции "Армения" Севак Хачатрян.

"Армянский народ поймет, что в ЕС нас никто не ждет. И по части логистики и географии, и в экономической и политической плоскости - никак мы не готовы и примерно в ближайшие 10-15 лет не будем готовы быть членами ЕС, если, конечно, через 10-15 лет ЕС будет существовать", - сказал он.

Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Президент России Владимир Путин отмечал, что интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций. На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

20 октября пресс-служба кабмина РФ опубликовала совместный доклад правительств России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана "О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года". В нем отражено, как приостановка членства Армении в ЕАЭС может отразиться на экономике республики.

Источник: ТАСС