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Омбудсмен предложила увеличить финансовое обеспечение онкобольных и лиц с инвалидностью

Редакция 1news12:55 - Сегодня
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Омбудсмен предложила увеличить финансовое обеспечение онкобольных и лиц с инвалидностью

Омбудсмен Сабина Алиева предложила увеличить финансовое обеспечение онкологических больных и лиц с инвалидностью в Азербайджане.

Как передает Report, с этим предложением уполномоченный по правам человека выступила на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2027 год.

Омбудсмен предложила расширить социальные услуги на дому для одиноких пожилых людей с ограниченными возможностями самообслуживания и увеличить финансовые средства для развития мобильных и долгосрочных услуг по уходу в регионах.

Сабина Алиева также сочла важным укрепление инфраструктуры медицинской и социальной реабилитации в регионах, своевременное обеспечение лиц с инвалидностью, в том числе детей, протезно-ортопедическими средствами и современным реабилитационным оборудованием.

Среди предложений — бесперебойное обеспечение больных гемофилией лекарственными препаратами, расширение доступа онкологических больных к современным методам лечения и инновационным лекарствам, а также улучшение инфраструктуры здравоохранения и кадрового обеспечения в регионах.

Омбудсмен предложила выделить бюджетные средства на применение технологий диагностики на основе искусственного интеллекта в здравоохранении, раннее выявление заболеваний и повышение качества специализированной медицинской помощи.

Наряду с этим она привлекла внимание к вопросам развития инклюзивного образования, создания подходящих условий для детей с особыми образовательными потребностями, построения услуг индивидуальной поддержки и привлечения квалифицированных специалистов.

Сабина Алиева также предложила финансировать защиту детей от киберугроз, повышение цифровых навыков работников, обеспечение доступности государственных услуг для уязвимых групп и поддержку социально значимых пассажирских маршрутов в отдаленных населенных пунктах.

Она также подчеркнула важность учета потребностей уязвимых групп в мероприятиях, связанных с изменением климата и стихийными бедствиями, включая доступную эвакуацию, временное убежище и возможности социальной помощи.

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