Азербайджан и Грузия подтвердили готовность к поставкам электроэнергии в РФ

Азербайджан и Грузия подтвердили свою готовность экспортировать электроэнергию в Россию, поставки из Азербайджана уже были.

Об этом сообщила журналистам член правления «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах конференции АРВЭ «Возобновляемая энергетика России».

«Получили ответ. Азербайджан ответил, что может оказать аварийную помощь в размере 250-300 МВт. Грузия ответила, что по ситуации. Они заранее пообещать не могут, но в зависимости от ситуации они будут принимать решение», - сказала она.

«Были из Азербайджана», - добавила Панина, отвечая на вопрос были ли уже поставки электроэнергии в РФ из этих стран.

Ранее Панина сообщала, что Россия запросила Азербайджан и Грузию о возможности поставок электроэнергии во время аварийных режимов.