Расим Мусабеков: Азербайджан ясно обозначил условия мира с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью гендиректору международного информагентства «Россия сегодня», автору и ведущему программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрию Киселеву прояснил позицию Баку по ряду вопросов своей внешнеполитической повестки.

Особый интерес у азербайджанской аудитории, безусловно, вызвало мнение главы государства о состоянии азербайджано-армянских переговоров вокруг мирного договора. И здесь Ильхам Алиев озвучил некоторые нюансы и подробности, о которых до сих пор широкой общественности не было известно. В частности, он назвал, какие из 17 пунктов будущего договора пока еще остаются несогласованными, а также условия, выдвигаемые Азербайджаном для заключения окончательного мира.

Своим мнением относительно высказанных Президентом мыслей с 1news.az поделился депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

«Из уст главы государства мы впервые прямо услышали, какие именно пункты мирного договора остаются открытыми, по которым идут еще уточнения взаимоприемлемых формулировок: это пункты, касающиеся неразмещения на армяно-азербайджанской границе сил, представителей других государств, что является важным моментом, и касательно отказа от исков за нанесенный ущерб на взаимной основе. При этом господин Президент огласил сумму нанесенного Арменией за годы оккупации ущерба Азербайджану – 150 млрд долларов, эта сумма была определена в результате серьезного аудита с привлечением в том числе и зарубежных экспертов. Так что, это очень важно. И одновременно господин Президент отметил, что в ходе Казанской встречи с [премьер-министром Армении] Николом Пашиняном у него сложилось впечатление, что Армения готова пойти на компромиссы с тем, чтобы и по этим пунктам согласиться на взаимоприемлемые формулировки», - сказал Р.Мусабеков.

Он отметил, что, помимо самого текста договора, есть еще два вопроса, по которым Армении следует пойти на выполнение требований Азербайджана: «Эти два вопроса, в общем, были и ранее известны, но господин Президент их озвучил впервые. Понятно, что они не отражены в тексте мирного договора, но обычно это делается в виде заявлений, сопровождающих подписание договора.

Первый вопрос о том, что стороны выступят с предложением о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ по той простой причине, что карабахский конфликт, для урегулирования которого был создан этот институт, уже нашел свое решение. Армения признает Карабах территорией Азербайджана, стало быть, и в существовании Минской группы больше нет надобности. Но Армения пока от этого старается уклониться, потому что для нее очень важно сохранить вопрос «статуса Нагорного Карабаха» в международной повестке. Понятно, что Минская группа парализована, ее в Азербайджане не принимают, с ней не разговаривают, но сам факт ее существования означает, что статус больше не существующего в реальности «Нагорного Карабаха» как бы еще остается в международной повестке, что для Азербайджана категорически неприемлемо. По той простой причине, что нет никакого «Арцаха», нет никакого «Нагорного Карабаха» и, более того, на территории Азербайджана нет никаких карабахских армян: они добровольно покинули эту территорию. Сохранение этого вопроса в повестке в сущности означает, что Армения готова в любое время возобновить свои притязания в отношении азербайджанской территории. В данном случае уже не через присоединение к Армении, но через придание этому вопросу в какой-то форме международного значения и статуса, что может дать основания для тех же Франции, США и России в какой-то момент возобновить эти требования уже по статусу карабахских армян вне самой Армении. Для Азербайджана это неприемлемо, и в Армении это прекрасно знают.

Второй момент связан с изменением армянской законодательной базы, потому что это не только конституция, это и текст декларации, и другие акты, в соответствии с которыми Армения незаконно распространяет свою юрисдикцию на азербайджанскую территорию. И эти вещи должны быть исправлены до того, как будет осуществлен процесс ратификации подписанного договора. То есть, Армения должна и по части прекращения деятельности Минской группы, и по части приведения своей законодательно-правовой базы в соответствие с мирным договором взять на себя соответствующие обязательства. Без этого мирный договор, даже если он будет подписан, этап ратификации не пройдет. В этом и был посыл сделанных Президентом заявлений – в том, что обозначенные им вопросы должны найти свое решение. В противном случае процесс урегулирования, нормализации межгосударственных отношений не будет завершенным».

По словам политолога, есть и другие вопросы, связанные с урегулированием отношений между Азербайджаном и Арменией, такие как делимитация и демаркация границы, что является длительным процессом, а также открытие коммуникаций через Мегри (Зангезурского коридора), которые соединят основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой.

«И пока Армения на себя подобного рода обязательства не возьмет и не начнет конкретные работы по восстановлению разрушенной железной и автомобильной дорог для связи Азербайджана со своим Нахчыванским эксклавом, нормализация будет только на бумаге. Без определения границ и без открытия Зангезурского коридора нормализация отношений на практике реализована не будет», - убежден азербайджанский депутат.

Р.Мусабеков отметил, что прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией без посредников доказали свою эффективность: «Практически от этого процесса отстранены не только Вашингтон и Брюссель, но и Москва.

В реальности переговоры идут на двусторонней основе. Они привели к существенному прогрессу в согласовании большинства положений мирного договора и к тому, что уже начат процесс делимитации границы и по транспортным путям идут достаточно интенсивные переговоры. Двусторонние контакты показывают, что при сохранении у сторон существенных разногласий и недоверия друг к другу переговоры все же сохраняют в себе потенциал для выхода в обозримом будущем на нормализацию межгосударственных отношений. Этого хотят и, скажем так, великие державы, они посылают сигналы о желательности такого прогресса. Насколько они искренни, это другой вопрос. Такой же призыв звучит и из Анкары, нашего ближайшего союзника. Это же декларирует и Тбилиси. В общем, я думаю, что возможность достижения мира в очень короткие сроки есть, и надо этот шанс не упустить», - подчеркнул политолог.

Он назвал высказанные Ильхамом Алиевым мысли о милитаризации Армении достаточно всесторонними и обширными: «И то, что накачивают Армению оружием с целью оторвать ее от России, пользуясь тем, что Москва не имеет сегодня возможности вооружать Иреван – все это присутствует. Понятно, что Армения, после того как почти половину, а может, и большую часть своего вооружения потеряла в ходе 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции, должна в какой-то степени восстановить свой оборонный потенциал. Но для Азербайджана важно то, чтобы приобретаемые ныне Арменией системы вооружений не создавали угрозы по части возможности нанесения ударов в глубь территории Азербайджана. И это не отвлеченные опасения.

Азербайджан, хоть и обладает оружием, способным достать любую точку в Армении, но по ее территории таких ударов не наносил. Армения же наносила такие удары ракетами «Смерч», «Ураган», «СКАД» и «Искандер» в глубь всей территории Азербайджана. Армянские ракеты долетали до Баку, до Мингячевира, и, слава Богу, были там сбиты нашими силами ПВО. Они разрушили целый квартал Гянджи, учинили большие разрушения в Барде, Тертере, Агджабеди. И в этом свете Азербайджан не приемлет поставки в Армению любых систем подобного наступательного вооружения, которое будет представлять угрозы для нашего населения, и у нас есть возможности показать Армении недопустимость такого поведения. Во всяком случае, армянам и покровителям армянства следовало бы очень серьезно отнестись к высказанным азербайджанским Президентом предостережениям».

«Что касается неразмещения на армяно-азербайджанской границе представителей других стран, то как будто бы Пашинян соглашался с тем, что на тех участках границы, которые будут согласованы с Азербайджаном и делимитированы, представителей иностранных государств не будет. Ну, по крайней мере, на той 12-километровой части границы в районе Газаха, где это удалось сделать, такое соглашение действует. Там только армянские и азербайджанские пограничники. Вот в некотором смысле компромисс. Другой вопрос, насколько можно положиться на слова Никола Пашиняна, потому что он сегодня говорит одно, завтра - другое, послезавтра - третье. Вопрос финансирования наблюдательной миссии Евросоюза с февраля следующего года пока не решен. Будет она находиться там и далее или не будет, пока не известно. Многое зависит от самой Армении.

Потому что сегодня ситуация на условной границе стабильная, стороны поддерживают связь. Никаких инцидентов, требующих присутствия там иностранных наблюдателей, в последнее время не происходило. Что они там делают? Ну, обозревают в бинокль азербайджанскую границу, видят, как мы ее укрепляем, как мы ее оснащаем. Во всяком случае, не думаю, что Армения должна чувствовать себя в большей безопасности от того, что кто-то на ее границе стоит и с биноклем обозревает территорию Азербайджана», - подытожил Р.Мусабеков.