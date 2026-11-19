Есть особая форма политического цинизма - проводить гуманитарный форум, сидя на архивах, которые могли бы закрыть многолетнюю трагедию тысяч семей.

Сегодня в Ереване открылась двухдневная международная конференция «Судьба пропавших без вести лиц: гуманитарный диалог и сотрудничество». С трибуны звучат привычные для армянской дипломатии слова о боли утрат, необходимости диалога и приверженности международным нормам. Но за этим сердобольным действом прячется тот вопиющий факт, что вот уже более тридцати лет армянская сторона скрывает информацию о судьбе 4 010 азербайджанцев.

Попытка Армении выставить себя страной, искренне озабоченной проблемой пропавших без вести, выглядит откровенной мистификацией. Невозможно всерьез рассуждать о гуманитарном сотрудничестве и одновременно упорно молчать о том, где похоронены тысячи азербайджанцев, исчезнувших в горниле Первой Карабахской войны. Если ереванский форум не дает ответа на этот вопрос, его можно считать очередной попыткой ввести международное сообщество в заблуждение, подменив реальные обязательства красивой риторикой для зарубежных гостей.

Бумажные обязательства и саботаж

В азербайджано-армянской мирной повестке выяснение судьбы пропавших без вести занимает особое место. Прочный, настоящий мир между Азербайджаном и Арменией невозможен только на основании межгосударственных протоколов и разблокировки коммуникаций - он требует ликвидации также тяжелых гуманитарных последствий войны. И вся полнота ответственности за затягивание этого процесса лежит исключительно на Армении, как стране-агрессоре, оккупировавшей на протяжении 30 лет значительную часть азербайджанских территорий.

Аргумент о том, что поиски требуют времени и доброй воли, больше не работает. 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии президента США была подписана Совместная декларация и парафирован текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Статья 9 этого документа обязывает стороны к сотрудничеству по вопросам пропавших без вести лиц и случаев насильственного исчезновения. Речь идет об обмене информацией, установлении судеб пропавших, поиске и возвращении останков, а также о проведении следственных мероприятий. Подписавшись под этим пунктом в присутствии американского лидера, Ереван взял на себя конкретное обязательство, от которого невозможно отмахнуться дежурными фразами.

Тем более что с февраля 2025 года между государственными комиссиями Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести установлены прямые контакты, проходят встречи и идет обмен данными. Баку свою часть работы выполняет последовательно. Азербайджан передал Армении списки граждан, взятых в плен и заложники в период Первой Карабахской войны и скрытых от международных организаций. Списки были составлены на основе архивных материалов, различных данных и свидетельских показаний.

В ходе этих контактов армянская сторона пообещала предоставить сведения о местонахождении и точных координатах более чем 200 мест захоронений, включая массовые могилы. Однако обещание так и осталось на бумаге. Сам факт того, что в Ереване согласились передать эти координаты, полностью разоблачает многолетнюю ложь армянских властей, уверявших мир в отсутствии у них каких-либо данных. Карты и координаты у Еревана есть. Их сокрытие сегодня - это не техническая заминка, а сознательный политический выбор, ставящий под вопрос искренность армянского руководства в мирном процессе.

Страх перед эксгумацией

Почему же Ереван так упорно держится за тайну этих двух сотен захоронений? Ответ лежит на поверхности - вскрытие этих могил неизбежно приведет к разоблачению масштабных военных преступлений, совершенных против азербайджанских военнослужащих и мирного населения.

На освобожденных территориях Азербайджана уже обнаружено 32 массовых захоронения. Проведенные судебно-медицинские и криминалистические экспертизы дают страшную картину. Это останки людей со связанными руками и ногами, со следами жестоких пыток, с пулевыми отверстиями в черепе - все это неопровержимые доказательства целенаправленных расправ. Передача сведений о новых захоронениях означает для Армении не просто гуманитарный жест, а предоставление следствию новых улик, имеющих прямое правовое значение. Как видно, именно страх перед международной ответственностью за преступления против человечности заставляет армянскую сторону блокировать доступ к информации.

При этом в самой Армении наличие этих данных не является таким уж большим секретом. Бывшие высокопоставленные армянские военные неоднократно публично признавали, что им прекрасно известно, где зарыты тела убитых азербайджанцев. Экс-замминистра обороны Армении Гагик Мелконян, бывший командующий оккупационными силами Самвел Бабаян и другие открыто говорили об этом в интервью и публичных выступлениях.

Получается абсурдная ситуация - бывшие полевые командиры и генералы знают координаты могил, но официальный Ереван продолжает делать вид, будто располагает лишь отрывочными сведениями или вовсе не обладает информацией.

Вопиющим примером такого саботажа остается история 54 азербайджанских пленных, которые в свое время были официально зарегистрированы Международным комитетом Красного Креста (МККК). Эти люди находились под международным наблюдением, их живыми видели представители гуманитарной миссии. Тем не менее из 54 человек Азербайджану были возвращены останки лишь 17. Останки еще 33 граждан, о смерти которых в местах содержания армянская сторона сама же и сообщала, до сих пор не переданы семьям. Судьба остальных остается покрытой мраком. Если человек умер в плену, у тюремной администрации обязаны остаться записи о дате смерти и месте погребения. Но даже по этим бесспорным случаям Ереван уклоняется от ответа.

Провал международных посредников

Десятилетия ожидания поставили под удар не только репутацию Армении, но и авторитет международных гуманитарных структур. Многолетняя деятельность Международного комитета Красного Креста на этом треке вызывает в Азербайджане закономерное разочарование и резкую критику. Имея мандат, доступ к обеим сторонам и списки зарегистрированных пленных, организация так и не смогла (или не захотела?) добиться от Еревана выполнения элементарных норм Женевских конвенций.

Эту жесткую оценку на высшем уровне озвучил президент Азербайджана Ильхам Алиев. 7 октября 2026 года в обращении к участникам IV международной конференции в формате Бакинского диалога на тему «Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц» глава государства констатировал, что деятельность МККК в данном направлении не принесла никаких результатов. Когда тысячи семей более тридцати лет не могут получить ответа о судьбе своих родных, существующие международные механизмы расписываются в собственной беспомощности.

Именно поэтому в том же обращении 7 октября Президент Ильхам Алиев выдвинул принципиально новую инициативу. Призвав Армению немедленно предоставить все данные о пропавших без вести, открыть военные архивы и передать сведения о местах захоронений, глава государства предложил создать специальный механизм по проблеме пропавших без вести в рамках ООН. Если прежние гуманитарные институты оказались неспособны преодолеть армянский саботаж, необходим инструмент более высокого политического и правового уровня, способный принудить виновную сторону к раскрытию информации.

Минный террор как способ скрыть следы

Проблема поиска пропавших без вести в Карабахе и Восточном Зангезуре неразрывно связана с другой тяжелейшей проблемой – минной угрозой. Эти два направления являются звеньями одной цепи. Армянские оккупационные силы целенаправленно минировали подступы к предполагаемым местам массовых захоронений, превращая каждую поисковую экспедицию в смертельно опасную операцию для саперов и криминалистов.

Под давлением международного сообщества Армения в разные периоды передавала Азербайджану отдельные карты минных полей, однако их практическая ценность оказалась незначительной. Точность этих формуляров не превышает 25 процентов, а по наиболее критическим и густонаселенным в прошлом районам схемы минирования не были предоставлены вовсе.

Более того, Ереван до сих пор отказывается передавать карты минных полей вдоль линии соприкосновения, которую армянские формирования оборудовали уже после поражения в 2020 году. Истинный масштаб этого преступления открылся после антитеррористической операции в сентябре 2023 года, когда на освобожденных землях было обнаружено свыше 500 тысяч мин. Фактически за три года после завершения 44-дневной войны на азербайджанской земле было заложено больше взрывных устройств, чем за весь почти тридцатилетний период после Первой Карабахской войны.

Сегодня саперы в Карабахе и Восточном Зангезуре ежедневно извлекают из земли не только штатные противопехотные и противотанковые мины, но и коварные самодельные взрывные устройства-ловушки. География этого минирования доказывает, что оно не имело ничего общего с военной необходимостью. Взрывчатка закладывалась вблизи разрушенных жилых кварталов, вдоль гражданских дорог, в лесных массивах, на берегах рек, на пахотных землях и даже на сельских кладбищах. Это была осознанная тактика выжженной земли, рассчитанная на то, чтобы максимально замедлить возвращение азербайджанского населения и не дать возможности исследовать территорию, хранящую следы совершенных преступлений.

Голос семей против дипломатической глухоты

Пока в Ереване организуют очередную конференцию для имитации гуманитарной активности, люди, которых эта трагедия коснулась напрямую, вынуждены сами стучаться в двери европейских институтов. Война закончилась, но для 4 010 азербайджанских семей она продолжается каждый день в режиме мучительной неизвестности. Это не абстрактная историческая статистика, а живая рана сегодняшнего дня.

Отчаявшись дождаться реакции от международных посредников, родственники пропавших перешли к активным действиям на европейских площадках. Общественное объединение «Семьи пропавших без вести Карабаха» еще в 2025 году провело резонансную акцию в Женеве у монумента «Сломанный стул» перед европейской штаб-квартирой ООН. В октябре 2026 года серия протестных акций прошла уже в Брюсселе - перед зданиями Европейского парламента и ключевых институтов Евросоюза. Участники этих пикетов вышли с одним простым и законным требованием - заставить Армению раскрыть правду о судьбе их близких и передать координаты захоронений.

Параллельно с этим в октябре 2026 года азербайджанское Общественное объединение «Фотоклуб Гилавар» провело серию документальных фотовыставок сразу в восьми городах Европы - Женеве, Брно, Любляне, Сараево, Загребе, Зальцбурге, Риме и Милане. Кадры разрушенных городов, минных полей и портреты людей, десятилетиями ждущих вестей о родных, стали наглядным напоминанием европейской публике о реальной цене армянской оккупации и продолжающегося информационного саботажа.

Проведение конференции в Ереване на фоне этого упорного молчания выглядит как попытка перевернуть реальность с ног на голову. Невозможно строить региональное доверие и говорить о гуманитарном диалоге, держа в заложниках память тысяч семей. Если Армения действительно хочет доказать свою приверженность миру, зафиксированному в вашингтонских договоренностях, ей не нужны международные форумы. Ей нужно сделать всего два конкретных шага - положить на стол точные карты минных полей и передать координаты 200 захоронений. До тех пор любые речи о гуманизме из Еревана будут оставаться лишь пустым звуком.